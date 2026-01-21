الأربعاء 21 يناير 2026
تعرف على المدة القانونية لسقوط العقوبة طبقا للإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية،
قانون الإجراءات الجنائية،
حدد قانون الإجراءات الجنائية ، المدة القانونية اللازمة لسقوط العقوبة عن المجني عليهم، يأتي ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق الدولة في العقاب وضمان الاستقرار القانوني، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة لسقوط العقوبات باختلاف أنواع الجرائم.

 

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة

في هذا الصدد، نصت المادة 484 من القانون على أن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.


 

حالات يجوز فيها تأجيل العقوبة

كما حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها تأجيل العقوبة، والتي جاء أبرزها كالآتي:

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع. فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

3- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

4- إذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرًا لم يتجاوز 15 سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

 

و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.

ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب، وينص القانون فى هذا الباب على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

قانون الإجراءات الجنائية، متى يحق للمحبوس احتياطيا المطالبة بالتعويض؟

قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هل يجوز العودة إلى الدعوى بعد الحكم البات وفق القانون؟

قانون الاجراءات الجنائية، 4 حالات تجيز حبس المتهم احتياطيا وما البدائل؟

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟
الجريدة الرسمية