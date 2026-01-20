بـ 10 ملايين دولار، لجنة برلمانية توافق على منحة لتطوير صناعة السيارات الخضراء

18 حجم الخط

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم (651) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر، بين حكومتي مصر وكوريا.

دعم صناعة السيارات صديقة البيئة

وتأتي الاتفاقية في إطار اهتمام الدولة بقطاع التعليم والتدريب المهنى، ومن ثم بدأ التفاوض مع الوكالة الكورية لتوفير منحة ١٠ ملايين دولار لدعم صناعة السيارات صديقة البيئة كما أن هناك عدد من الخبراء سيأتون لمصر لتقديم تدريب عملي ومهني.

تدريب العاملين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة

وأعلن ممثل وزارة التخطيط، أن الاتفاقية تستهدف تدريب 5 آلاف عامل خلال فترة المنحة واستقدام معدات بقيمة تصل إلى ٣٠٪؜ من المنحة يصل إلى ٣ مليون و١٠٠ ألف دولار.

من جانبه طالب أحمد شرعان، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعميم التدريب المقدم ليشمل مراكز التدريب المهنى بالمحافظات المختلفة.

من جانبه رد ممثل وزارة التخطيط، موضحا أن المنحة تم الإعداد لها على 4 محافظات، قائلا: “وكنا نأمل في توسيع قاعدة التدريب لتشمل محافظات أكبر لكن الدراسات التى قامت عليها المنحة بدأت بمراكز التدريب الموجودة في المحافظات الأربعة”.

