وزير الاستثمار يبحث مع رئيس شركة TVS Motors الهندية توطين صناعة السيارات بمصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع سودارشان فينو، رئيس شركة TVS Motors الهندية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وشركة TVS في قطاع صناعة السيارات، واستكشاف فرص الاستثمار والإنتاج للتصدير إلى الأسواق الإفريقية، وكذلك إلى أسواق تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في إطار مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي،

تناول اللقاء بحث آليات دعم تطوير صناعة السيارات في مصر، مع التركيز على استراتيجية مصر لتعزيز القطاع، بما يشمل توطين الإنتاج، تشجيع التصنيع المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع استعراض الحوافز الاستثمارية المتاحة، وإمكانية توفير الأراضي للمشروعات طويلة الأجل، فضلًا عن الفوائد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة لتسهيل التصدير إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن شركة TVS Motors، باعتبارها أكبر مصنع للدراجات النارية والسكوترات الثلاثية العجلات في الهند والرابع عالميًا، تمتلك قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 4.95 مليون دراجة نارية، وتتمتع بحصة حالية تبلغ حوالي 10% من سوق الدراجات النارية في مصر، إضافةً إلى تصنيع ثلاث عجلات بأنواع مختلفة،

وأشا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر تسعى لجذب استثمارات ضخمة في مجال التصنيع، مع التركيز على إنتاج ما يقارب 100 الف من الوحدات سنويًا وتوطين سلسلة التوريد، مع الإشارة إلى القدرات الصناعية الحالية في مصر، بما يشمل إنتاج الصلب، وتجهيزات السيارات مثل الأسلاك المعدنية والمكونات المصبوبة، مع دعم تطوير شبكة مورّدين محلية قوية.

وشدد المهندس حسن الخطيب، على أن الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين الأجانب، وتسهيل دخولهم السوق المصري، وتقديم كافة الأطر التنظيمية والحوافز اللازمة لدعم مشروعاتهم، بما يعزز الشراكات طويلة الأجل ويحفز النمو الاقتصادي في قطاع السيارات، خاصة مع استقرار السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتنافسية تكاليف العمالة مقارنة بدول أخرى

من جانبه، استعرض سودارشان فينو رؤية شركة TVS Motors لتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدًا اهتمام الشركة بدراسة فرص الاستثمار والإنتاج في مصر للتصدير إلى الأسواق الإفريقية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية والفوائد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة، بما يعزز قدرتها التنافسية الإقليمية والدولية.

وفد من الشركة يزور مصر لإعداد دراسة شاملة وتحضير عرض استثماري متكامل لإنشاء أكبر مركز لتصنيع الدراجات النارية

وأشار رئيس الشركة إلى أهمية نقل المعرفة، ونشر التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية والصناعية المشتركة، مؤكدًا تفضيل الشركة البدء بالإنتاج التقليدي للسيارات والدراجات النارية (ICE) في مصر قبل التحول إلى المركبات الكهربائية، نظرًا لاعتماد سلاسل التوريد العالمية للمركبات الكهربائية على الصين، مع الإشارة إلى رغبتهم في تطوير مركز صناعي متكامل للتصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يشمل شرق وغرب إفريقيا، مع تفضيل مصر بسبب انخفاض التكاليف والقرب الاستراتيجي من الأسواق المستهدفة.



وأشار سودارشان فينو، رئيس شركة TVS Motors الهندية، إلى أن فريق من الشركة، يشمل الرئيس الدولي للشركة ورئيس الإنتاج العالمي، سيزور مصر في وقت لاحق للقاء المسؤولين، وزيارة المناطق الصناعية والموردين المحليين، وذلك بهدف إعداد دراسة شاملة وتحضير عرض استثماري متكامل لإنشاء أكبر مركز لتصنيع الدراجات النارية والثلاثية العجلات في إفريقيا، بما يعزز الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الفنية للعمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات السوق الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الشركة ووفدها خلال زيارتهم المقبلة لمصر لاطلاعهم على الإصلاحات التي تقوم بها مصر في مجال الاستثمار ومناقشة خطط الشركة للاستثمار في مصر وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

