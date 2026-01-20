ندوة تثقيفية عن حقوق الإنسان وتطور التكنولوجيا بقرية لقانة في البحيرة

18 حجم الخط

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بمحافظة البحيرة من خلال وحدة حقوق الإنسان، ندوة تثقيفية بعنوان "حقوق الإنسان وتطور التكنولوجيا"، وذلك بمجلس قرية لقانة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المستمرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيمها الحديثة، بما يواكب تطور التكنولوجيا ويحافظ على حقوق المواطنين ويصون كرامتهم الإنسانية.

التأكيد على الفرص والآثار الإيجابية للتكنولوجيا

وتناولت الندوة الأثر المتنامي لتطور التكنولوجيا على منظومة حقوق الإنسان، موضحة أن هذا التطور يحمل أبعادًا مزدوجة، حيث يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الحقوق والحريات، وفي الوقت ذاته يفرض تحديات ومخاطر تستوجب الوعي والتعامل الرشيد وخلال الندوة تم التأكيد على الفرص والآثار الإيجابية للتكنولوجيا كأداة للتمكين، ومن أبرزها دعم حرية التعبير والمشاركة المجتمعية عبر المنصات الرقمية، واستخدام التقنيات الحديثة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلًا عن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

مخاطر تزييف المعلومات وانتشار المحتوى المفبرك

كما ناقشت الندوة التحديات والمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا، وفي مقدمتها تهديد الخصوصية نتيجة المراقبة الرقمية، إضافة إلى مخاطر تزييف المعلومات وانتشار المحتوى المفبرك، بما يؤثر سلبًا على الوعي العام والعمليات الديمقراطية، وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية نشر الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان في العصر الرقمي، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

