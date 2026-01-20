الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوة تثقيفية عن حقوق الإنسان وتطور التكنولوجيا بقرية لقانة في البحيرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
18 حجم الخط

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بمحافظة البحيرة من خلال وحدة حقوق الإنسان، ندوة تثقيفية بعنوان "حقوق الإنسان وتطور التكنولوجيا"، وذلك بمجلس قرية لقانة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المستمرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيمها الحديثة، بما يواكب تطور التكنولوجيا ويحافظ على حقوق المواطنين ويصون كرامتهم الإنسانية.

التأكيد على الفرص والآثار الإيجابية للتكنولوجيا

وتناولت الندوة الأثر المتنامي لتطور التكنولوجيا على منظومة حقوق الإنسان، موضحة أن هذا التطور يحمل أبعادًا مزدوجة، حيث يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الحقوق والحريات، وفي الوقت ذاته يفرض تحديات ومخاطر تستوجب الوعي والتعامل الرشيد  وخلال الندوة تم التأكيد على الفرص والآثار الإيجابية للتكنولوجيا كأداة للتمكين، ومن أبرزها دعم حرية التعبير والمشاركة المجتمعية عبر المنصات الرقمية، واستخدام التقنيات الحديثة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلًا عن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

مخاطر تزييف المعلومات وانتشار المحتوى المفبرك

كما ناقشت الندوة التحديات والمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا، وفي مقدمتها تهديد الخصوصية نتيجة المراقبة الرقمية، إضافة إلى مخاطر تزييف المعلومات وانتشار المحتوى المفبرك، بما يؤثر سلبًا على الوعي العام والعمليات الديمقراطية، وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية نشر الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان في العصر الرقمي، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وحدة حقوق الانسان محافظ البحيرة بمجلس قرية لقانة حقوق الإنسان وتطور التكنولوجيا ندوة تثقيفية حقوق الإنسان بمحافظة البحيرة
ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة، تفاصيل أول اجتماع للجنة التشريعية بالنواب

بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية بسبب صعوبة امتحان العلوم (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية