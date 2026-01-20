محافظة البحيرة تعلن تفاصيل خطة المواجهة الشاملة للكلاب الضالة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة البحيرة عن إطلاق "الخطة الشاملة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة"، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، وذلك ضمن المبادرة القومية تحت شعار "مصر خالية من السعار"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة بضرورة العمل على تأمين الشارع البحراوى وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة نتيجة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة.

آليات التنفيذ على أرض الواقع

وأصدر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة انفوجرافًا يوضح تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها على أرض الواقع، والتي تهدف إلى الحد من تزايد أعداد الكلاب الضالة والسيطرة على الظاهرة بشكل كامل، ووفقا للانفوجراف فإن آليات التنفيذ على أرض الواقع تشمل تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة التطورات، وتجهيز فرق للطوارئ والتدخل السريع في مختلف أنحاء المحافظة، وتخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين لضمان الاستجابة الفورية لأي تجمعات خطرة.

حملات مكثفة للتحصين والتعقيم

كما تضمنت استراتيجية الخطة المسار الوقائي من تنفيذ حملات مكثفة للتحصين والتعقيم للحد من التكاثر العشوائي للكلاب ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، ومسار الإيواء من التعامل مع الحالات التي تستدعي النقل، وإيداعها في أماكن مخصصة مجهزة وفق المعايير الإنسانية والبيطرية المعتمدة، كذلك الدعم اللوجستي للخطة بتوفير 2000 جرعة تحصين مقدمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتوفير سيارة مجهزة لدعم العمل الميداني، وذلك بالتوازي مع الدعم اللوجستي الذي وفرته المحافظة

تحصين وتعقيم 350 كلب ضال بنطاق المحافظة

وقد تمكنت الفرق الميدانية منذ بدء الحملة الأربعاء الماضى وحتى الآن من تحصين وتعقيم 350 كلب ضال بنطاق المحافظة،حيث أن الخطة تأتي نتيجة تنسيق رفيع المستوى وتعاون مشترك يشارك فيه كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مديرية الطب البيطري بالبحيرة، الإدارة العامة للرفق بالحيوان، والحملات الميدانية مستمرة على مدار الساعة في جميع المراكز والمدن، سعيًا لتأمين المواطنين والقضاء على مسببات القلق في الشارع، داعية الجميع إلى المشاركة الإيجابية والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات خطرة للكلاب الضالة.

