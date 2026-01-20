هل تغير حد السحب اليومي من البنوك؟

18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء البنوك عن الحد الأقصى للسحب اليومي أفراد وشركات.

وأوضح مصرفيون أن حد السحب كما هو منذ آخر قرار للبنك المركزي حيث يصل الحد الأقصي للسحب النقدي اليومي من خلال فروع البنوك للأفراد والشركات 250,000 جنيه مصرى وحد السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك وفقا ونوع البطاقة الخاصة بالعملاء في كل بنك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن خطوات السحب من محفظة البنك عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتشمل خطوات السحب من محفظة البنك التجاري الدولي عبر ماكينات الصراف الآلي ما يلي:

خطوات السحب من محفظة CB

من تطبيق المحفظة على هاتفك المحمول، اختر "السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي" ثم أدخل المبلغ الذي سيتم سحبه متبوعًا بكلمة مرور المحفظة للحصول على الرقم السري المتغير OTP.

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "خدمات بدون بطاقة".

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "السحب النقدي".

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "المحفظة الذكية".

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم OTP الذي حصلت عليه من تطبيق المحفظة الذكية الخاص بك.

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل المبلغ المطلوب سحبه.

