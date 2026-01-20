الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل تغير حد السحب اليومي من البنوك؟

البنك المركزي
البنك المركزي
18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء البنوك عن الحد الأقصى للسحب اليومي أفراد وشركات.

وأوضح مصرفيون أن حد السحب كما هو منذ آخر قرار للبنك المركزي حيث يصل الحد الأقصي للسحب النقدي اليومي من خلال فروع البنوك للأفراد والشركات 250,000 جنيه مصرى وحد السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك وفقا ونوع البطاقة الخاصة بالعملاء في كل بنك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن خطوات السحب من محفظة البنك عبر ماكينات الصراف الآلي. 

وتشمل خطوات السحب من محفظة البنك التجاري الدولي عبر ماكينات الصراف الآلي ما يلي: 

خطوات السحب من محفظة CB 

من تطبيق المحفظة على هاتفك المحمول، اختر "السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي" ثم أدخل المبلغ الذي سيتم سحبه متبوعًا بكلمة مرور المحفظة للحصول على الرقم السري المتغير OTP.

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "خدمات بدون بطاقة".

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "السحب النقدي".

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "المحفظة الذكية".

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم OTP الذي حصلت عليه من تطبيق المحفظة الذكية الخاص بك.

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل المبلغ المطلوب سحبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخر قرار للبنك المركزي الصراف الآلي بنك المركزي حد السحب اليومي ماكينات الصراف الآلي فروع البنوك عملاء البنوك
ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية