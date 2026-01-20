وفاة رضيعة فلسطينية بسبب البرد القارس في مدينة غزة

18 حجم الخط

توفيت رضيعة فلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة البرد القارس في مدينة غزة.

إرتفاع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية بحسب وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بأن الرضيعة شذا أبو جراد البالغة من العمر (7 أشهر) توفيت في مدينة غزة، جراء البرد القارس.

وبوفاة الطفلة أبو جراد، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى تسعة أطفال، وسط شح المساعدات، وغياب التدفئة.

الأوضاع الإنسانية في غز خطيرة

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحادث يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام مهترئة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد.

وأمس حذّر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، من تداعيات خطيرة للانخفاض الحاد وغير المسبوق في درجات الحرارة الذي يشهده القطاع هذه الليلة منذ بداية فصل الشتاء.

وأوضح بصل، أن البرد بلغ مستويات قاسية، قائلًا: "لم نعد نشعر بأقدامنا من البرد القارس، فكيف بالأطفال الرضع، والمرضى، والعائلات التي تعيش داخل خيام مهترئة لا تقي من البرد ولا المطر”.

إبادة جماعية في قطاع غزة

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 - بدعم أمريكي أوروبي - إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا واعتقالًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

