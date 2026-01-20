حصاد "التنشيط السياحي" خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2026

18 حجم الخط

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب سامح فوزي لانضمامه لعضوية المجلس، مقدمًا له التهنئة على توليه رئاسة سلطة الطيران المدني المصري، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

كما حرص على تقديم التهنئة للدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص التسويق، متمنيًا له المزيد من النجاح والتوفيق.

خطة التنشيط السياحي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2026

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد يوسف عرضًا تقديميًا، استعرض خلاله ما تم تحقيقه في خطة التنشيط السياحي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2026، ومقارنته بالعام المالي السابق، وذلك في ضوء الاستراتيجية الترويجية المتكاملة للهيئة والتي ترتكز على استهداف 23 سوقًا رئيسيًا و25 سوقًا ثانويًا، وتقديم أنشطة ترويجية خارجية مهنية (B2B) وجماهيرية (B2C)، إلى جانب الأنشطة الترويجية المحلية.

تنفيذ 77 حملة دعائية مشتركة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية

وشاركت الهيئة خلال هذه الفترة في 14 معرضًا سياحيًا دوليًا وفقًا للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن، ونفذت 77 حملة دعائية مشتركة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية، إلى جانب تنفيذ 93 رحلة تعريفية تضمنت 17 رحلة لعدد من شركاء المهنة الدوليين، و14 رحلة للإعلاميين، و13 رحلة للمؤثرين والمدونين شارك فيها 79 مؤثرًا وصانع محتوى، فضلًا عن تنظيم 12 قافلة سياحية. كما قامت برعاية 80 حدثًا داخليًا، وتنفيذ 51 نشاطًا لرفع الوعي السياحي، إلى جانب إنتاج محتوى دعائي متنوع.

وفيما يتعلق بالأنشطة المهنية داخل وخارج مصر، تم تنفيذ 18 نشاطًا مهنيًا، من بينها تنظيم مؤتمرات وورش عمل، والمشاركة في عدد من الفعاليات الدولية والمحلية الهامة، مع تحقيق مستوى تمثيل مرتفع، بجانب استضافة مصر لعدد من الاجتماعات الهامة لكبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية الدوليين مثل RTK وBest Reisen.

كما حصدت الوزارة ممثلة في الهيئة عددًا من الجوائز التقديرية خلال مشاركاتها الدولية، من بينها جائزة أفضل جناح خلال المشاركة في معرض WTM London 2025 الذي يعد ثاني أكبر معرض سياحي في العالم، وجائزة أفضل جناح في معرض ITTF Warsaw 2025 وهو أكبر معرض سياحي في بولندا، وجائزة أفضل جناح في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، إلى جانب جائزة الشريك العالمي للشراكة الاستراتيجية لوجهة العام خلال قمة شركاء Trip.com في نوفمبر 2025، فضلًا عن جائزة أفضل حملة دعائية لعام 2025 في Yandex.

