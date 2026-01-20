الفنون التشكيلية يفتتح غدا معرض عبد القادر علام بمتحف أحمد شوقي

18 حجم الخط

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية في تمام الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، معرض الفنان التشكيلي عبد القادر علام، والذي يأتي تحت عنوان "في رحاب الضوء"، وذلك بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وسط حضور نخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين بالحركة التشكيلية المصرية.

معرض في رحاب الضوء

وتتمحور فلسفة المعرض حول القيمة الروحية والبصرية للضوء، حيث يسعى علام من خلال لوحاته إلى خلق حالة من التماهي بين المتلقي والعمل الفني، محولا الضوء من مجرد عنصر فيزيائي إلى رؤية تشكيلية عميقة تفتح آفاقا لعوالم متعددة تنبض بالحركة والروح.

ويحاول الفنان في هذه التجربة أن يثبت أن ضوءا واحدا يمكنه أن يولد مسارات بصرية لامتناهية، مما يعكس قدرة الفن على تجاوز المألوف والغوص في أبعاد وجدانية جديدة تتداخل فيها الظلال والألوان لترسم تفاصيل الروح البشرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال جمهوره حتى يوم 31 يناير 2026، حيث يفتح مركز كرمة بن هانئ أبوابه يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك لإتاحة الفرصة لمحبي الفنون للاطلاع على هذه التجربة الفنية المتميزة، مع العلم أن المركز يغلق أبوابه خلال العطلة الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والإثنين.

الفنان عبد القادر علام

يعمل الفنان عبد القادر علام محام بالنقض ومستشار قانوني ولديه دكتوراه في القانون، وهو مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صورة للفنون، مصور فوتوغرافي، دبلوم في تصوير البورتريه من معهد نيويورك للتصوير الفوتوغرافي زميل الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الفوتوغرافي.

وحاصل علام على لقب مصور العام 2023 عن فئة الرياضة من نيكون العالمية، وفاز في مسابقة هيبا الشهرية أبريل 2024 ومسابقة أوقاف في قطر عن فئة المساجد الأثرية، ومسابقة اليوم الوطني القطري، مصور رياضي محترف قام بتغطية مسابقات الجائزة الكبرى في قطر لثلاثة نسخ متتالية المصور الرسمي لكأس العالم للجمباز 2018، والمصور الرسمي المهرجان كتارا للخيول العربية الأصيلة، مصور حياة برية ومعماري ومفاهيمي مصور ومونتير سينمائي.

وشارك عبد القادر في تصوير ومونتاج أفلام وثائقية مصرية منها فيلم طابا، وفيلم نويبع وفيلم بورسعيد من تصويره ومونتاجه وإخراجه وتم عرضه بالمركز الروسي بحضور قنصل عام روسيا في كل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، تم اختيار فيلمه يا محروسة للعرض في ختام ورشة إبدًا حلمك 2023، وفيلم الجذور تم اختياره من مهرجان بورسعيد السينمائي 2024.

