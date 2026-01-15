الخميس 15 يناير 2026
عبر أثير الإذاعة، 5 قرارات لـ الزملوط لخدمة أهالي الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد على أثير الإذاعة، فيتو
أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ 5 قرارات لخدمة أهالي الواحات، وذلك خلال لقائه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوادي الجديد، في ضيافة محمد حسين مدير عام الإذاعة وإيمان يوسف مذيع الفترة.

وجاء قرار محافظ الوادي الجديد، الأول رفع كفاءة الوصلات المتهالكة بطريق الداخلة/ الخارجة بطول 50 كم بدايةً من منطقة أبو طرطور وحتي قرية المنيرة بالتنسيق مع شركة فوسفات مصر.

كما قرر الزملوط، علي هواء الإذاعة؛ منح المعلمين المنتدبين خارج مقر إقامتهم إجازة خلال إجازة نصف العام الدراسي بما لا يؤثر في سير العمل بالمدارس المنتدبين إليها.

وتضمنت قرارات محافظ الإقليم؛ تسليم رؤوس الأغنام للمتقدمين لمبادرة المحافظة للتوسع في الإنتاج الحيواني من الأغنام خلال شهر.

وأعلن الزملوط خلال لقاء إذاعة الوادي الجديد؛ بدء الدراسة بمدرسة المتفوقين Steam والمدرسة المصرية اليابانية بمركز الداخلة العام الدراسي القادم.

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ في قراره الأخير، عن تخفيض القيمة الإيجارية لمشروع آبار الشباب بقرية الخرطوم وذلك تسهيلا على الشباب المنتفع.
وأكد محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، تخفيض سعر الفدان بواقع بئر (1 و2) من 6 آلاف لـ 4 آلاف جنيهًا للفدان، وبئر (3 المخصص للمساكن) من 4 آلاف إلى 3 آلاف جنيهًا للفدان، ومنح مهلة لاستصلاح الأرض والزراعة حتى شهر يوليو القادم يجري بعدها منح المنتفعين إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة عام في حال زراعة المساحة بالكامل، وفسخ التعاقد في حال بيع الأرض.
وقال الزملوط، إن المحافظة تعمل خلال الفترة الحالية على حل مشاكل صغار المزارعين والمنتفعين والمستثمرين بما يضمن تشغيل المشروعات الزراعية المتوقفة من خلال تسهيل عمليات سداد المستحقات المالية ووضع ضوابط وتخفيض اسعار ايجار الاراضي.

