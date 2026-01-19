تفاعل جماهيري مع مشهد يجمع يارا السكري وأحمد العوضي من مسلسل «على كلاي»

18 حجم الخط

تشارك الفنانة يارا السكري في مسلسل «على كلاي» بطولة أحمد العوضي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم أحد الأدوار الرئيسية ضمن العمل الدرامي الجديد.



وخلال الساعات الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا لافتًا بعد نشر منصة «WATCH It» وقناة «ON» مشهدًا من المسلسل يجمع بين يارا السكري وأحمد العوضي، تضمن لحظة درامية ذات طابع رومانسي، ما دفع بعض المتابعين للتعليق وتداول المقطع عبر منصاتهم.



ويأتي هذا التعاون بين يارا السكري وأحمد العوضي للعام الثاني على التوالي، بعد مشاركتهما المشتركة في مسلسل «فهد البطل» خلال الموسم الماضي.



وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت يارا السكري في عدد من الأعمال الدرامية، وقدمت أدوارًا متنوعة أسهمت في زيادة حضورها على الساحة الفنية، مع استمرارها في تقديم مشاركات جديدة خلال الموسم الرمضاني هذا العام.



ويضم مسلسل «على كلاي» عددًا من الفنانين، منهم درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب. العمل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.