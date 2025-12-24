الأربعاء 24 ديسمبر 2025
بعد تعافيه، تامر حسني في الاستديو لتسجيل أغانٍ جديدة

تامر حسني
تامر حسني
عاد الفنان تامر حسني ، إلى الاستوديو الخاص به من أجل تسجيل أغانٍ جديدة بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة. 

تامر حسني يسجل أغاني جديدة 

في هذا السياق، يتواجد تامر حسني حاليا في الاستوديو برفقة جلال فهمي ومودي منير لتجهيز الأغاني الجديدة، والمفترض طرحها قريبا على فترات متقاربة.

وأعرب النجم تامر حسني عن سعادته بأول حفل غنائي يحييه أمس الثلاثاء في مدينة أكتوبر بعد أزمته الصحية الأخيرة وإجراء عملية في ألمانيا.  

قال تامر حسني من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك: "بحاول أقوم معاكم،  شكرًا على كل مشاعر الحب اللي شوفتها منكم امبارح ". 

وتألق النجم تامر حسني في أولى حفلاته بعد أزمته الصحية مساء أمس الثلاثاء وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم تامر حسني خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها علي المسرح، كما أن الجمهور وجه له رسائل دعم بعد شفائه ومن أبرز التعليقات التي جاءت على الحفل “ملك المسرح، سلامات يا تامر، حمدًا لله على السلامة يا تيمو” وغيرهم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للنجم تامر حسني، في أول ظهور له بعد عودته إلى مصر مرة أخرى بعد وعكته الصحية الأخيرة، التي أدت إلى سفره لـ ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة.  

وظهر  تامر حسني في الفيديو المتداول بعد انتهاء أداء صلاة الجمعة، وملامح المرض تظهر عليه، حيث لجأ إلى مساعدة المقربين لضبط حركة سيره.

 

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني

وكان تامر حسني أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن تطلبت حالته الصحية تدخلًا جراحيًّا عاجلًا.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” في وقت سابق، كشف تامر حسني تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية. 

