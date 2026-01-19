الإسكان تستعرض حلول أزمة انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمنصورة الجديدة

18 حجم الخط

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة بالمرحلة الأولى، والذي يحتوي علي 4 مناطق سكنية تحتوي علي عدد (468 عمارة) بارتفاع ارضي + 5 أدوار بعدد (11232 وحدة)، وتتراوح مساحات الوحدات بها بين (100: 150) م2 ذات مصعد ومنطقة خدمات داخلية.

وفي جولته بمشروع جنة، التقى وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية عددًا من السكان، وتم التطرق للحديث عن عدد من طلباتهم ومقترحاتهم والتي تمثلت في وجود مدرسة حكومية وتكرار انقطاع المياه ووجود مستشفى بالمدينة، وفي هذا الصدد أوضح الوزير كافة الحلول المنفذة بشأن توفير المياه، وموقف تنفيذ المدرسة والتي سيتم العمل للانتهاء منها ودخولها الخدمة العام الدراسي المقبل، ويتم التنسيق لزيادة عدد ساعات عمل الوحدة الصحية الموجودة حاليا يوميا وجار العمل على إنشاء مركز طبي بالمدينة، كما تم توضيح، أنه تم الاتفاق على تنظيم قافلتين طبيتين في الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع من كل شهر على أن تستمر القافلة لمدة يومين، وذلك لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة كإجراء عاجل في الوقت الحالي.

وأوضح الوزير الإجراءات المتخذة لعدم تكرار انقطاع المياه حيث شملت الحلول التي تم تنفيذها تنفيذ خزان مياه منتجة إضافي بمحطة التحلية بسعة 10آلاف م3، والعمل على مد مأخذ محطة التحلية بمسافة 1كم داخل البحر (بالإضافة لطول 1كم القائم كحل دائم، وزيادة قدرة محطة تحلية الكورنيش من 1000م3/يوم إلى 1200 م3/يوم، والاستفادة بالمياه تحت منسوب الحد الأدنى للسحب بخزان المياه المنتجة، وتغذية الخدمات عن طريق تانكات مياه، وتنفيذ عدد 10 آبار شاطئية لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة (لإنتاج 2000:1500 م3/ساعة).

وانتقل وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سكن مصر بالمرحلة الاولي والذي يحتوي علي 3 مناطق سكنية تحتوي علي عدد (196 عمارة) بارتفاع ارضي + 5 أدوار بعدد (4704 وحدات) تتراوح مساحات الوحدات بها بين (106: 118) م2 نموذج المصعد الخارجي.

