سفيرة مالاوي تزور مدينة الإنتاج الإعلامي وتشيد بإمكانياتها

استقبل عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي السيدة كاثرين نوروجين كانج سفيرة دولة مالاوي لدي جمهورية مصر العربية ؛ وذلك لبحث سبل التعاون الإعلامي بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور هاني أبوالحسن، مستشار رئيس مجلس الإدارة للتعاون الدولي، وليمبيكاني يوب سكرتير السفارة للشئون السياسية.



ورحب الجبالي بالسفيرة، متمنيًا أن تسهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المدينة ودولة مالاوي، في العديد من المجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا علي عمق العلاقات المصرية الإفريقية، وأهمية البعد الإفريقي في إطار اتجاه الدولة المصرية، نحو دعم وتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية علي كافة الأصعدة. وفي هذا الصدد أبدي الجبالي استعدادا مدينة الإنتاج الإعلامي لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الإعلامي لدعم هذا التوجه.



ومن جانبها أعربت سفيرة مالاوي عن أملها في بدء التعاون الإعلامي بين البلدين والاستفادة بما تملكه مدينة الإنتاج الإعلامي من إمكانيات علمية وخبرات بشرية تسهم في تحقيق هذا الهدف.



وفي هذا الإطار استعرض الدكتور هاني أبوالحسن، مستشار رئيس مجلس الإدارة أهم الأنشطة والخدمات التي تقدمها مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تتميز بها وتضعها في مصاف المدن الإعلامية الكبرى حيث تضم المدينة العديد من الأستديو هات المجهزة والتي ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية والتي يصل عددها إلي ما يقرب من 100 استديو، كما أطلع أبوالحسن السفيرة علي أهم المراكز العلمية بالمدينة ومنها مركز إحياء التراث السمعي والبصري والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة، حيث قام المركز بترميم العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، وجريدة مصر السينمائية التي تملكها الهيئة العامة للإستعلامات.

و أشار إلي مركز تدريب المدينة up skill بما يضمه من قاعات علمية وأجهزة متطورة، حيث قامت المدينة من خلاله بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون في مجال التدريب مع العديد من الجامعات والأكاديميات العربية والمصرية، لتقديم برامج تدريب إعلامية متطورة في كافة مجالات الإعلام.



وتطرق مستشار رئيس مجلس الإدارة إلي مركز الخدمات الإعلامية المطل علي نيل القاهرة والذي يتم من خلاله تقديم خدمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية، العاملة لدي جمهورية مصر العربية، ويضم العديد من أستديو هات البث الإخباري، المجهزة بأحدث الأجهزة لضمان خروج الرسالة الإعلامية بأفضل صورة ممكنة، وكذلك لجنة مصر للأفلام بالمدينة المسئول عن استخراج كافة التصاريح اللازمة لشركات الإنتاج السينمائي العالمية، التي ترغب في تصوير أعمالها في مصر.

ومن الأنشطة الهامة التي تنفرد بها المدينة وجود مناطق تصوير مفتوحة تتميز بتنوع كبير في طرزها المعمارية والتي تصلح لتصوير كافة الأعمال الدرامية.



وفي نهاية اللقاء قامت السفيرة بعمل جولة تفقدية في المدينة شملت كافة المراكز العلمية، ومناطق التصوير المفتوحة بها، حيث شاهدت الاستعدادات الجارية لاستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية في الفترة المقبلة.

وقد أبدت السفيرة إعجابها الشديد بما شاهدته من إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي كواحدة من أكبر المدن الإعلامية في أفريقيا.

