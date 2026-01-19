قبل إجراء القرعة، تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

18 حجم الخط

قرعة كأس ملك إسبانيا، يسحب الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2025-2026.

وتأهلت 8 فرق إلى مرحلة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما اجتازت دور الـ16 وعلى رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما ودع ريال مدريد بشكل مفاجئ.

الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا قبل قرعة ربع النهائي

1- برشلونة

2- أتلتيكو مدريد

3- ريال بيتيس

4- ألباسيتي

5- ألافيس

6- فالنسيا

7- ريال سوسيداد

8- أتلتيك بلباو

وستُقام مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 3، 4 و5 من الشهر المقبل.

وحقق برشلونة فوزًا على راسينج بهدفين دون رد، في حين تخطى أتلتيكو مدريد خصمه ديبورتيفو بهدف نظيف، وفاز ريال بيتيس على إلتشي بهدفين لهدف.

في حين تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة على يد ألباسيتي بثلاثة أهدف مقابل هدفين، وفاز ألافيس بثنائية نظيفة على رايو فاليكانو، وحقق ريال سوسيداد فوزًا على أوساسونا بركلات الترجيح.

أما أتلتيك بلباو فقد حقق فوزًا مثيرًا على ليونيسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وانتصر فالنسيا على بورجوس بهدفين دون رد.

موعد قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تنطلق مراسم قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الاثنين في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية.

