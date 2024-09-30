بعد اختلاق واقعة مؤمن زكريا، قصص النجوم والمشاهير مع أعمال السحر

أثارت واقعة اللاعب مؤمن زكريا ضجة منذ أول أمس على مواقع السوشيال ميديا، حيث تداول روادها خبر العثور على أعمال سحر وشعوذة مدفونة بإحدى المقابر في القاهرة، وأعلن عنها تربي بمقابر البساتين، ولكن الأجهزة الأمنية كانت بالمرصاد واستطاعت أن تفك رموز ادعاءات التربي بالعثور على صورة اللاعب ومعها بعض أعمال السحر والطلاسم، وتم إلقاء القبض على المدعين، ولم تكن حالة اللاعب مؤمن زكريا الأولى ولن تكون الأخيرة لتعرض بعض المشاهير وخاصة لاعبي كرة القدم والفنانين، لأعمال سحر وشعوذة.

“فيتو” ترصد في التقرير أبرز حالات لاعبي كرة القدم والفنانين، الذين تعرضوا لأعمال سحر وشعوذة ، وفقا لرواياتهم التي أدلوا بها على شاشات الفضائيات.

شريف إكرامي

كان حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي قد سبق وصرح أنه تعرض للسحر في عام 2006 خلال مشاركته بمباراة أوروجواي في الإسكندرية.

وأنه يؤمن بالسحر وقدرته على الضرر في الوسط الرياضي ولكنه لا يريد ظلم أحد.

أحمد فلوكس

والذي كان قد صرح في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" أن أحدهم سحره ذات مرة، ‏وكاد أن يدمره، مُتابعًا: "شيء قذر.. للأسف أنا مكنتش بآمن بالحاجات دي بس للأسف طلعت حقيقية‎"، وأكد، أنه تعرض لأزمة في حياته بسبب السحر والأعمال السفلية.

وقال: "عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بنى آدم، مغيب تايه، شيء قذر، ‏وملعون، نفسى يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال، شىء مدمر، اللى بيعمل عمل ويسحر ‏لحد بيدمره، حسبى الله ونعم الوكيل فى كل حد بيعمل كده‎.



رانيا يوسف

صرحت الفنانة رانيا يوسف أن حياتها انقلبت 180 درجة بسبب السحر.



وقالت رانيا يوسف فى أحد البرامج إن إحدى الفنانات دبرت سحرا لها، للإيقاع ‏بينها وبين زوجها المنتج محمد مختار، حيث أكدت أنها عانت كثيرًا خلال حياتها الزوجية قبل ‏الطلاق، مؤكدة أن طلاقها بعد 11 عامًا كان بسبب السحر قائلة: "هناك فنانات أغضبهن نجاحى، ‏واستكثرن على هذا النجاح، البعض قام بعمل سحر لى، لم أكن أقتنع بهذه الأشياء.

وأضافت: "كنت فى بيت مستقر جدًّا وحياة جميلة، ثم حدثت أشياء كثيرة من غير مقدمات، حيث رأيت ‏أشياء غريبة تحدث فى بيتى. ورغم أنى مؤمنة بأنه لا أحد يستطيع أن يضر أو ينفع إلا الله، لكن السحر ‏ذُكر فى القرآن الكريم، وهناك ناس تقوم بأعمال السحر حتى تفرّق بين الرجل وزوجته. وأعرف من الذي ‏يقف وراء هذا الأمر".‏

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر أيضا قالت إنها عانت من السحر لمدة 15 عاما خلال تصريحات تليفزيونية قائلة: "لم أكن أؤمن بشيء اسمه أعمال سحرية، ‏وكنت أعتبرها خرافات، وظل العمل السحرى معى 15 عامًا، كنت أرى كوابيس فى أحلامى. وتوجّهت ‏لدار الإفتاء، ورويت ما يحدث معى، وحضر للبيت أحد شيوخ دار الإفتاء وظل يتلو سورة "البقرة" لمدة 7 ‏أيام متتالية، وبعدها شعرت بارتياح نفسى‎".





فيفي عبده

‏أرجعت الفنانة فيفى عبده فى لقاء مع عمرو أديب، زيادة وزنها وتدهور حالتها الصحية لأعمال السحر، واعترفت أنها فى إحدى المرات شعرت وهى ترقص على المسرح أن جسدها لا يتحرك، وعندما ذهبت إلى ‏الطبيب أخبرها أنها لا تعانى من أي مرض وعرفت بعدها أن ما حدث لها سببه السحر، ولذلك تضع خرزة ‏زرقاء فى رقبتها‎.





سعد الصغير

فجر الفنان الشعبى سعد الصغير، مفاجأة بأنه تعرّض للسحر أكثر من مرة، وأنه سافر المغرب ما يعادل الـ ‏‏18 مرّة من أجل التخلص من سحر وقع تحت تأثيره بفعل من الراقصة شمس، التى تزوج منها عرفيًا، ‏مؤكدًا أن العمل السفلى الذى تعرض له كان يجعله يكره جميع النساء باستثناء شمس، قائلا: "أمى ‏اكتشفت إن فيه حد ساحر لي، والراجل اللى فك العمل قالى إنى كنت شارب حاجة مش كويسة، مكنتش ‏بطيق ريحة الستات خالص ماعدا شمس".‏

حورية فرغلي

الفنانة حورية فرغلي أيضا اعترفت في وقت سابق أنها تعرضت لأعمال السحر، وكان سحرا سفليا وفق قولها، وكان من أحد معارفها في الوسط الفني، وتسبب ذلك في تعطيل زواجها ومرضها بحسب ما قالته.