رئيس القابضة للصناعات الغذائية يتفقد مطاحن جنوب القاهرة والجيزة لمتابعة جودة الإنتاج

أجرى الدكتور المهندس علاء ناجي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، زيارة تفقدية إلى شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، يرافقه المهندس علي عبد العزيز، مستشار الشركة القابضة.

وجاء ذلك في إطار حرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على المتابعة الميدانية وتعزيز التواصل المباشر مع العاملين.

وشملت الزيارة مقر الشركة بشارع الملك فيصل ومطحن الهرم، حيث كان في استقبالهما اللواء أحمد ضيف صقر، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس أحمد عبده سلام، الرئيس التنفيذي، والمحاسب محمد طاهر عزيز، العضو المنتدب المالي.

وخلال الجولة، تفقد رئيس القابضة مطحن الهرم، واطمأن على جودة الدقيق المنتج ومستوى النظافة داخل المطحن، كما التقى بعدد من العاملين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مثمنًا جهودهم المبذولة، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاج.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة، والوقوف على انتظام سير العملية الإنتاجية وخطوط الطحن، ورصد التحديات والعمل على تذليلها، بما يسهم في تحسين جودة الدقيق المنتج، ودعم استقرار منظومة الطحن، وتحقيق أهداف الشركة القابضة في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن.

