بحث نتائج أعمال لجنة حصر أصول “التجارة الداخلية” غير المستغلة لتعظيم الاستفادة

18 حجم الخط

اجتمع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز، تنمية التجارة الداخلية بلجنة حصر الأصول غير المستغلة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي.

وخلال الاجتماع، استعرض العميد أحمد فتحي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نتائج أعمال اللجنة وآليات حصر وتصنيف الأصول غير المستغلة التابعة للجهاز، بالإضافة إلى عرض الدراسة الخاصة بالاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم أهمية الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في دعم خطط الجهاز المستقبلية، مشددًا على ضرورة تبني حلول مبتكرة وغير تقليدية في إدارة الأصول، بما يسهم في تعظيم الموارد الذاتية للجهاز، وتحقيق الاستدامة المالية، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المؤسسية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات العملية لتعظيم الاستفادة من الأصول، سواء من خلال إعادة توظيفها في أنشطة خدمية وتجارية، أو من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يدعم خطط التنمية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي للجهاز.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة تنفيذ خططه الاستراتيجية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الجهاز وممثلي الإدارات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.