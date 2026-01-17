الجمعية العمومية لشركة السكر للصناعات التكاملية تعتمد زيادة الحوافز وصرف مكافآت للعاملين

18 حجم الخط

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السكر للصناعات التكاملية قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي 2024 / 2025، المنتهي في 30 يونيو 2025، والتي تضمنت حزمة من القرارات التحفيزية لصالح العاملين، في إطار تقدير جهودهم ودعم استقرارهم الوظيفي.

وشملت القرارات الموافقة على زيادة الحافز الشهري لجميع العاملين بنسبة 25%، اعتبارًا من مرتبات شهر يناير 2026 (عن شهر ديسمبر)، إلى جانب زيادة بدل الوجبة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه اعتبارًا من يناير 2026.

كما وافقت الجمعية العمومية على صرف مكافأة جماعية بواقع ثلاثة أشهر، بذات قواعد الحساب، عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025.

وفي سياق متصل، تم اعتماد صرف مكافأة تميّز لجميع العاملين بنظام

(الحافظة – المكافأة الشاملة – فوق السن – والعاملين بنظام الشِفت بوظيفة ممرض بالمركز الطبي)،

للمتواجدين خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، بواقع شهر من الشامل لمن كانت مدة تواجده أقل من 6 أشهر، وشهر ونصف من الشامل لمن زادت مدة تواجده على 6 أشهر، وذلك تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على بذل المزيد من العطاء.

وأكدت الإدارة أنه سيتم صرف المستحقات المالية فور انتهاء المصانع من أعمال الحسابات.

وفي هذا الإطار، تقدّم الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب التنفيذي، بخالص التهنئة إلى جميع العاملين بالشركة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية واعتماد قراراتها، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا استمرار الشركة في دعم العاملين باعتبارهم العنصر الأساسي في مسيرة التطوير والنجاح.

وزير التموين يبحث مطالب عمال شركة السكر

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، برئاسة الدكتورة نيفين جامع، رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة استعدادات الشركة والمصانع التابعة لها، وبحث موقف بدء موسم إنتاج السكر من محصول القصب، وانتظام سير العمل بالشركة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركة السكر والصناعات التكاملية تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة، لما لها من دور محوري في إنتاج سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة أداء الشركة ومصانعها التابعة، ودعم خطط التطوير ورفع الكفاءة بما يحقق الاستدامة ويعزز القدرة الإنتاجية.

ووجّه الوزير رسالة تقدير خاصة إلى العاملين بالشركة ومصانعها التابعة، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال موسم التوريد والإنتاج، ومؤكدًا أن عمال الشركة هم العنصر الأساسي لنجاح المنظومة، وأن الوزارة حريصة على صون حقوقهم ومستحقاتهم وتحسين بيئة العمل، تقديرًا لدورهم الوطني في تأمين احتياجات السوق المحلي من السكر، خاصة خلال الفترات الحرجة والمواسم ذات الطلب المرتفع.

وشدد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية العنصر البشري وضرورة الارتقاء بكافة عناصر المنظومة، وفي هذا الإطار وفي استجابة سريعة وافق مجلس إدارة شركة السكر اليوم في الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على تعديل بعض المزايا الهامة المقدمة لصالح العاملين بالشركة ومصانعها التابعة، وعلى رأسها زيادة بدل الوجبة إلى 1500 جنيه شهريا بدلا من 1000 جنيه، وزيادة الأرباح والحوافز السنوية للعاملين لتكون 45 شهرا بدلا من 42 شهرا، وزيادة الحافز لكافة العاملين بجميع الفئات 25% من اساس المرتب، كما تم الموافقة على تقديم العلاج لجميع العاملين بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة بعض النقاط ومنها زيادة البدل النقدي، وزيادة الحافز الإضافي، إضافة الى دراسة مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة.

كما أكد الدكتور شريف فاروق على عقد اجتماعات دورية مع ممثلي العمال بالمصانع التابعة لشركة السكر وبالتنسيق مع السيد ممثل العاملين وعضو مجلس الإدارة المنتخب، كما وجه الوزير بسرعة انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الخميس الموافق 15 يناير لتصديق الجمعية العامة على القرارات التي تم اتخاذها اليوم.

