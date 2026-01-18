مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة لتفادي حوادث تسرب الغاز

18 حجم الخط

تسرب الغاز بالقليوبية، كشف اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، أن الكثير من حالات الاختناق والوفيات في الشتاء تحدث بسبب شراء سخانات رخيصة مستعملة من أسواق شعبية، مشددًا على ضرورة اقتناء السخان من شركات موثوقة لها سجل تجاري ومراكز صيانة، لتفادي أي أعطال محتملة أو مشاكل تقنية قد تؤدي إلى تسرب الغاز.

الصيانة الدورية للغاز لا تحتمل التجربة والهواة

وأكد عبد القادر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الصيانة الدورية للسخانات يجب أن تتم على يد شركات الغاز المتخصصة فقط، وليس من قبل الهواة أو الفنيين غير المختصين، موضحًا أن أي خطأ في الصيانة قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

التهوية: عامل وقاية أساسي من أول أكسيد الكربون

وأشار مدير الحماية المدنية الأسبق إلى أهمية ترك الشباك مفتوحًا بعض الشيء أو عمل فتحات تهوية عند تشغيل السخان، خاصة عند استخدام أنابيب بوتاجاز متنقلة، لضمان عدم تراكم الغاز داخل المكان ومنع حدوث الاختناق المفاجئ.

كيفية الوقاية عند استخدام أنابيب البوتاجاز

ولفت عبد القادر إلى أن الأشخاص الذين يعتمدون على أنابيب بوتاجاز متنقلة يجب ألا يغلقوا المحابس تمامًا قبل النوم، وأن يكون هناك تهوية مستمرة، مشددًا على أن الغاز عند تسربه يبدأ تأثيره تدريجيًا ويُفقد الإنسان وعيه بسرعة، مما يمنعه من التصرف لإنقاذ نفسه.

تفسير حادثة القليوبية الأخيرة: انفجار السخان وانفلات الخرطوم

وأشار اللواء ممدوح عبد القادر إلى أن حادثة القليوبية الأخيرة ناجمة عن انفجار جسم السخان وانفلات خرطوم الأنابيب منه، مما أدى إلى اندفاع الغاز بكثافة داخل الشقة وحدوث حالات الاختناق المميتة.

نصائح مهمة للسلامة في الشتاء

وقدم “عبد القادر” عدة نصائح للمواطنين في الشتاء، أبرزها شراء السخان من شركات مرخصة وموثوقة، إجراء الصيانة الدورية على يد المتخصصين فقط، ترك فتحات للتهوية أو إبقاء الشباك مفتوحًا جزئيًا، التأكد من إحكام المحابس وعدم الاعتماد على الصيانة المنزلية الهواة.

وأوضح أن الوقاية من حوادث الغاز تبدأ بالوعي والالتزام بالإجراءات الفنية الصحيحة، خاصة في فصل الشتاء مع استخدام السخانات بشكل يومي.

