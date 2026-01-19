إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القنطرة - العريش

18 حجم الخط

شهد الطريق الدولي العريش القنطرة بمحافظة شمال سيناء حادث انقلاب سيارة ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة أمام قرية الشهداء على طريق القنطرة – العريش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج.



إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق القنطرة العريش

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي في منطقة الشهداء بمدينة بئر العبد ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا، ثم نقلهم بسرعة وأمان إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج اللازم وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم وسرعة رفع آثار الحادث من على الطريق.

