الإثنين 19 يناير 2026
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القنطرة - العريش

شهد الطريق الدولي العريش القنطرة بمحافظة شمال سيناء حادث انقلاب سيارة ما أسفر عن إصابة  5 أشخاص بإصابات متنوعة أمام قرية الشهداء على طريق القنطرة – العريش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج.


إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق القنطرة  العريش

 

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي في منطقة الشهداء بمدينة بئر العبد  ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

 

وكيل التعليم بشمال سيناء يتفقد مركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية (صور)

غدا، انطلاق الأسبوع الـ 40 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بشمال سيناء

وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا، ثم نقلهم بسرعة وأمان إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج اللازم وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم وسرعة رفع آثار الحادث من على الطريق.

