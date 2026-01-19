حبس سايس بتهمة فرض إتاوات على سائقي السيارات في مدينة نصر

18 حجم الخط

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة فرض إتاوات على سائقي السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لإجباره على دفع مبلغ مالي دون وجه حق نظير توقف سيارته، بمنطقة عباس العقاد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

الأمن يرصد فيديو سايس بشارع عباس العقاد

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

القبض على عاطل طلب أموالا من قائد سيارة

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف

وحسب قانون العقوبات في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

