الإثنين 19 يناير 2026
ماس كهربائي وراء تفحم محتويات مخزن خشب الدرب الأحمر

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل مخزن خشب بمنطقة الدرب الأحمر أن ماسا كهربائيا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة، أن الحريق اندلع داخل مخزن خشب على مساحة كبيرة وأسفر عن تفحم بعض محتويات المخزن، دون وقوع أي إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات اندلاع النيران داخل المخزن.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن خشب بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خشب بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

