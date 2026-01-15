قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الخليل

18 حجم الخط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين، بينهم سيدة، واحتجزت العشرات، خلال اقتحامها عدة مناطق فى محافظة الخليل.

قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر أمنية قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت الشابين يامن رأفت الطيطي، وعمار سالم البدوي. كما اعتقلت من بلدة بني نعيم شرقًا المواطن داود سليمان المناصرة، والمواطنة زوجته أسيل موسى.

قوات الإحتلال تداهم مساكن الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها

كما اقتحمت قوات الاحتلال تجمع المجاز في مسافر يطا، وداهمت مساكن الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تستولي على مسكن المواطن محمود موسى أبو عرام وتحوله إلى ثكنة عسكرية، بعد إجبار أصحابه بالقوة على مغادرته وقضاء الليل في البرد الشديد.

قوات الاحتلال تحتجز العشرات من المواطنين لساعات طويلة

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدتي سعير والشيوخ، وداهمت عددًا كبيرًا من منازل المواطنين، ونكّلت بهم، وألحقت أضرارًا جسيمة بمحتويات المنازل خلال عمليات التفتيش العشوائية، كما احتجزت العشرات من المواطنين لساعات طويلة، وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل أحد المنازل التي استولت عليها وحولتها إلى ثكنة عسكرية.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستدعى وزير شئون القدس أشرف الأعور للتحقيق،

وعلى الجانب الأخر أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت وزير شئون القدس أشرف الأعور للتحقيق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاستدعاء أو مدته.

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التضييق المتواصل على المسئولين والمؤسسات العاملة في مدينة القدس، ومحاولات عرقلة الجهود الرسمية المرتبطة بالمدينة وسكانها.

