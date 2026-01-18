صدقي صخر يكشف عن شخصية نادر بمسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

18 حجم الخط

عبر الفنان الشاب صدقي صخر، عن سعادته الكبيرة لنجاح مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”، الذي عرض منذ أيام عبر منصة “شاهد”، والذي قدم خلاله شخصية نادر زوج دينا الشربيني.

وقال صدقي إنه كان يتابع ردود فعل الجمهور حول المسلسل، والشخصية التي قدمها، كما أنه لاحظ انتقاد البعض لتلك الشخصية، بالرغم من أن نادر وهو شخص طبيعي يتشابه مع الكثير من الأشخاص حولنا، فهو الشخص الذي لا تسوقه العاطفة، لكن لديه مميزات كثيرة، بالرغم من فشله في احتواء زوجته في أزمتها، والتسبب في انهيار حياتهما الزوجية.

وأضاف صخر خلال لقائه ببرنامج “سيبها دايرة”، المذاع عبر راديو “إنرجي”، أن تلك الشخصي استغرقت وقت وجهدا كبيرا من المخرجة والمؤلفة، حتى تظهر بهذا الشكل الجيد.

وكان قد حقق مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”، نجاحا كبيرا فور عرضه وتفاعل مع الجمهور بشكل لافت.

تفاصيل مسلسل لا ترد ولا تستبدل

والمسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط وهو ما يجعل أحداثه أكثر تركيزًا وبعيدة عن الملل.

