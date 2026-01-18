خبير علاقات دولية: واشنطن تعيد هندسة المشهد السوري وقسد تدفع ثمن تبدّل التحالفات

18 حجم الخط

سوريا، أكد اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية، أن استمرار الأزمات وتصاعدها في عدد من الدول العربية يرتبط بشكل مباشر بتدخل قوى دولية وأطراف خارجية، أسهمت في تعقيد المشهد السياسي والأمني، وإطالة أمد الصراعات بدلًا من احتوائها.

الجيش السوري يطرد «قسد» من حلب

وأوضح عبد الواحد، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة «القاهرة والناس»، أن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» كانت تسيطر على مناطق داخل مدينة حلب، قبل أن ينجح الجيش السوري في طردها بالكامل من المدينة يوم 10 يناير الماضي، في تطور ميداني لافت.

خسارة المناطق النفطية تعمّق مأزق «قسد»

وأشار إلى أن التحركات العسكرية السورية لم تتوقف عند حلب، حيث تمكنت القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين من إخراج «قسد» من مناطق نفطية استراتيجية، ما مثّل ضربة قوية لها على مستوى السيطرة الجغرافية والموارد الاقتصادية.

تحول الموقف الأمريكي وترك «قسد» دون غطاء

ولفت خبير الأمن الإقليمي إلى أن «قسد» كانت ترى لنفسها دورًا ومكانة داخل المعادلة السورية، خاصة أنها حظيت بدعم أمريكي واسع منذ نشأتها، إلا أن الموقف الأمريكي شهد تحولًا واضحًا عقب التقارب الأخير بين واشنطن والحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن تقديم دعم مباشر لـ«قسد» خلال الضربات الأخيرة.

إعادة ترتيب الجغرافيا والموارد في سوريا

وأضاف عبد الواحد أن واشنطن تعمل حاليًا على إعادة ترتيب المشهد السوري، لا سيما ما يتعلق بالجغرافيا والموارد الاستراتيجية، وهو ما انعكس في ترك «قسد» تواجه التطورات الميدانية منفردة، ضمن سياسة أمريكية جديدة تقوم على تقليص الالتزامات السابقة.

تفاهمات ضمنية ووقف إطلاق نار في سوريا

وأوضح أن هذا التحول أفضى إلى تفاهمات غير معلنة، جرى خلالها تداول أحاديث هاتفية بشأن توافق على وقف إطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات «قسد» إلى شرق نهر الفرات، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انفجار أوسع.

واشنطن في موقف حرج وقلق من تهديدات «قسد»

وتابع اللواء محمد عبد الواحد أن التقارب الأمريكي–السوري وضع واشنطن في موقف بالغ الحساسية تجاه «قسد»، خاصة في ظل مخاوف أمريكية متزايدة من تهديدات أطلقتها «قسد» بفتح السجون، وما قد يحمله ذلك من تداعيات أمنية خطيرة على المشهد السوري والإقليمي.

«قسد» الخاسر الأكبر من تبدل التحالفات

واختتم خبير الأمن الإقليمي حديثه بالتأكيد على أن «قسد» تبدو الخاسر الأكبر من إعادة تموضع القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في ظل واقع جديد يعاد فيه رسم النفوذ والتحالفات داخل سوريا.

