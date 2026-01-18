التموين تحرر 36 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية في حملة بـ الفيوم

الأحد 18 يناير 2026
قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة علي المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من التزامها بمواصفات إنتاج الرغيف من حيث قطر الرغيف ووزنه ودرجة تسويته، وتمكنت الحملة من تحرير 36 مخالفة  للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الرغيف، انتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

نتائج الحملة علي المخابز السياحية والبلدية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة ضبطت  400  كيلو جرام دقيق بلدى عبارة عن 8 شكائر زنة الواحدة 50 كيلو جراما،  بأحد المخابز السياحية غير المرخصة بدائرة بندر اول الفيوم، وحررت محضر تجميع  شكارتين دقيق بلدي من المخصص للمخابز قبل بيعهم بالسوق السوداء.

تكثيف الحملات علي المنشآت الطبية والتجارية

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الإدارات الرقابية التابعة لمديرية التموين بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية ومستودعات الدقيق، لمنع تهريب الدقيق المدعم الي السوق السوداء، ومتابعة مستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالاسعار المقررة، والحفاظ علي السلع المدعمة من التهريب.

تحرير 131 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

ضبط 1475 قطعة سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

كما شدد بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية، ومحلات الأغذية، وأسواق الخضر والفاكهة لضمان جودة السلع التي تطرح للتداول اليومي بأسواق المحافظة، ومنع تداول أي سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر

