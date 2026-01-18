طريقة حجز تذاكر قطارات الدرجة الثالثة إلكترونيا

18 حجم الخط

كشفت وزارة النقل فى بيان لها أنه في إطار خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير على جمهور الركاب وتطوير منظومة حجز التذاكر، أتاحت الهيئة حجز تذاكر الدرجة الثالثة (تهوية ديناميكية) عبر الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر

ويأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وتخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر، وتوفير وسائل حجز متعددة تواكب التحول الرقمي وتُلبي احتياجات الركاب بمختلف فئاتهم.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والراحة، كما تناشد السادة جمهور الركاب الالتزام بقواعد الحجز والسفر، متمنية لهم رحلة سعيدة ومميزة.

من ناحية اخرى، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، وفى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

طرق الحصول على تذاكر القطارات

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكتروني، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد...، والأيفون.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

كما أكدت الهيئة إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوما، كما تتيح الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وناشدت الهيئة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.

وأشارت إلى أن الهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.