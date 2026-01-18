البورصة تحصل على رخصة مزاولة نشاط العقود الآجلة على المشتقات المالية

18 حجم الخط

أعلنت البورصة المصرية أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحتها أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية.

وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على جهوده الكبيرة والدؤوبة لإنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات واستكمال البنية التشريعية اللازمة، مؤكدًا أن دعم الرقابة المالية كان محوريًا لإنجاح هذه الخطوة التاريخية.

وأشار الى أن مجلس إدارة البورصة في 5 نوفمبر2025 قد وافق على مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتقديم ملف متكامل لهيئة الرقابة المالية لطلب الحصول على إطلاق سوق المشتقات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة حظيت باهتمام واضح من المتعاملين في سوق المال وعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

وأفاد أنه جار الربط بين أعضاء التداول والتسوية مع البورصة المصرية بمنظومة (API) الخاصة بنظام تداول المشتقات.

مواعيد إطلاق وتنفيذ سوق المشتقات

وأوضح أن إطلاق سوق المشتقات بشكل تدريجي عبر أربع مراحل تبدأ بالعقود المستقبلية على مؤشر EGX30، ثم EGX70، تليها العقود المستقبلية على الأسهم، وصولًا إلى عقود الخيارات، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير.

وصرح الدكتور محمد فريد - رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات محور رئيسي لاستراتيجية تطوير الأسواق المالية وجاءت الرخصة بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي والتنسيق مع البورصة المصرية شركة تسويات والمقاصة على 4 مراحل لضمان تنظيم واستقرار السوق وقد تقدم 7 شركات للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولي.

فيما أكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون الوثيق بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة التسويات سيساهم في تقديم سوق مشتقات متكامل يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويدعم تنافسية سوق رأس المال المصري إقليميًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.