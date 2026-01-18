الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تحصل على رخصة مزاولة نشاط العقود الآجلة على المشتقات المالية

البورصة المصرية تحصل
البورصة المصرية تحصل على رخصة مزاولة
18 حجم الخط

أعلنت البورصة المصرية أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحتها أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية.

وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على جهوده الكبيرة والدؤوبة لإنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات واستكمال البنية التشريعية اللازمة، مؤكدًا أن دعم الرقابة المالية كان محوريًا لإنجاح هذه الخطوة التاريخية.

وأشار الى أن مجلس إدارة البورصة في 5 نوفمبر2025 قد وافق على مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتقديم ملف متكامل لهيئة الرقابة المالية لطلب الحصول على إطلاق سوق المشتقات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة حظيت باهتمام واضح من المتعاملين في سوق المال وعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

وأفاد أنه جار الربط بين أعضاء التداول والتسوية مع البورصة المصرية بمنظومة (API) الخاصة بنظام تداول المشتقات.

مواعيد إطلاق وتنفيذ سوق المشتقات 

وأوضح أن إطلاق سوق المشتقات بشكل تدريجي عبر أربع مراحل تبدأ بالعقود المستقبلية على مؤشر EGX30، ثم EGX70، تليها العقود المستقبلية على الأسهم، وصولًا إلى عقود الخيارات، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير.

 

وصرح الدكتور محمد فريد - رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات محور رئيسي لاستراتيجية تطوير الأسواق المالية وجاءت الرخصة بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي والتنسيق مع البورصة المصرية شركة تسويات والمقاصة على 4 مراحل لضمان تنظيم واستقرار السوق وقد تقدم 7 شركات للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولي. 

فيما أكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون الوثيق بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة التسويات سيساهم في تقديم سوق مشتقات متكامل يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويدعم تنافسية سوق رأس المال المصري إقليميًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX30 ادارة البورصة البورصة المصرية الاستثمار المحلى الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية العامة للرقابة المالية بورصات العقود الآجلة بورصات العقود صناديق الاستثمار سوق المشتقات

مواد متعلقة

البورصة تربح 45 مليار جنيه بختام تعاملات أول الأسبوع

رئيس الرقابة المالية: منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة 

7 شركات وساطة تتصدر تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تربح مليار جنيه.. الرقابة المالية تصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.. المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر
ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

كنت عايز أحرق قلب أبوهم عليهم، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل 3 أطفال بالمنوفية

شاهد غرفة ملابس منتخب المغرب قبل مواجهة السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وفد من رجال الأعمال الكنديين (صور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من «تريند الشاي»: سلامتك أهم

خطر بلا وعي، الإفتاء تحذر من سلوكيات مؤذية متداولة على مواقع التواصل

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية