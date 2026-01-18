الأحد 18 يناير 2026
ثقافة وفنون

تعرف على موعد طرح فيلم «برشامة» بدور العرض

هشام ماجد
أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “برشامة” عن تحديد موعد عرضه في دور السينما المصرية والعربية، وذلك عقب الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل، على أن يطرح الفيلم ضمن موسم أفلام عيد الفطر بدور العرض المصرية.

خالد دياب ينشر بوستر “برشامة”

وكشف المخرج خالد دياب عن البوستر الرسمي الأول لفيلم برشامة الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد.

ونشر دياب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك البوستر الذي يظهر فيه هشام ماجد وهو في لجنة امتحان الثانوية العامة (منازل) ووجهه عليه غطاء طبي أبيض عدا عينه ويده بها “كلبشات” بينما يمسك بقلم “جاف” أزرق.

وأرفق دياب مع البوستر هذا التعليق “يوم الامتحان يتشنير المرء أو يُهان.. البوستر الرسمي الأول لفيلم برشامة.. قريبًا في مصر والوطن العربي”.

الانتهاء من تصوير فيلم برشامة

كان الفنان هشام ماجد قد انتهى في الشهور الأخيرة من 2025 من تصوير أحداث فيلم “برشامة”، الذي يقوم ببطولته مع الفنانة ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.

وتم تصوير العمل ببعض الأماكن العامة بالقاهرة وداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، واستغرق قرابة الستة أسابيع متتالية.

ويجسد هشام ماجد خلال أحداث العمل شخصية طالب بالثانوية العامة، يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا على عقب. 

أبطال فيلم برشامة

ويشارك في العمل بجانب هشام ماجد وريهام عبد الغفور كل من: باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

مسلسل أشغال شقة جدا

وعرض لـ هشام ماجد في النصف الأول من رمضان الماضي مسلسل أشغال شقة جدًا، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأمين، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذي يدخلهما في العديد من الأزمات، حيث جسد هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبد الرحيم، فيما تقمصت أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.

