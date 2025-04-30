باسم سمرة: "برشامة" عمل كوميدي وأقدم شخصية مختلفة

قال الفنان باسم سمرة إن فيلمه الجديد “برشامة” عمل كوميدي به بعض المشاهد التي تخطف المشاهد وخاصة بعض المشاهد التي تجمعه بالفنانة ريهام عبد الغفور.



وأشار في تصريحات لفيتو: إنه يقدم شخصية مختلفة خلال أحداث العمل مما يجعله من أهم الأعمال التي قدمها من قبل في أعماله الفنية.



تفاصيل فيلم برشامة

ويظهر الثنائي باسم سمرة وريهام عبد الغفور في علاقة حب ضمن أحداث العمل، وتظهر علاقتهما بشكل كوميدي.

والفيلم يشارك فيه بجانب باسم سمرة وهشام ماجد وريهام عبد الغفور، كل من طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

ويشارك الفنان باسم سمرة ضمن أحداث فيلم ريستارت مع الفنان تامر حسني، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صاحب شركة إنتاج أعمال سينمائية.



وكان من المقرر طرح العمل خلال شهر أبريل الجاري، لكن نظرًا لانشغال بطل العمل تامر حسني تم تأجيل طرحه لشهر مايو.

في هذا السياق، كان الفيلم مرشح للعرض في موسم عيد الفطر الجارى، ولكن تم تأجيله رغم جاهزية العرض.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد،: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين.

ويعتبر ريستارت هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معًا فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.



على الجانب الآخر، قدم تامر حسني آخر أفلامه "تاج" الذي عرض في موسم عيد الأضحى عام 2023، وشارك في بطولته دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندي، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهري، أحمد علي، سمر متولي، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

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