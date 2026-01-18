245 ألف جنيه سعر المتر التجاري، مزاد علني بحدائق العاصمة

18 حجم الخط

نظم جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اليوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦، جلسة مزاد علني، وسط حضور لافت يؤكد تنامي ثقة المتقدمين في مقومات المدينة الواعدة، وتضمن المزاد طرح عدد (٥) محلات تجارية تتراوح مساحتها بين ٩ إلي ٢٠ مترًا مربعًا، وعدد (١) مخبز بمساحة ٥٢٨ م٢ ب The spot بحي الأمل، إلي جانب عدد (٥) مركز صيانة "ورش حرفية" متنوعة النشاط بمساحة ٢٠ م٢ ب Service point بحي الزهور.

وترأس الجلسة المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بحضور المستشارة دعاء خيري بمجلس الدولة، والمحاسبة نهلة محمد عبدالنبي ممثل وزارة المالية، والدكتور المحاسب شريف الجندي مدير عام بقطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحاسب محمد عبد المعز فايد بقطاع التمويل والاستثمار.

شهدت الجلسة أجواءً من الحماس والمنافسة الجادة بين المتقدمين، حيث تزايدت المزايدات بوتيرة تعكس رغبة حقيقية في الاستثمار داخل المدينة، وظهرت بوضوح المؤشرات الإيجابية لارتفاع الطلب على الأنشطة التجارية والخدمية بما يتواكب مع حركة النمو العمراني المتسارعة.

وقد شهد المزاد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الترسية، حيث تراوح سعر المتر للمحلات بين (٢١٥ ألف - ٢٤٥ ألف) جنيه، وبالنسبة لمراكز الصيانة والورش الحرفية تراوح سعر المتر بين (٨٢ ألف - ٩٨ الف) جنيه، أما بالنسبة لسعر المتر المربع للمخبز فبلغ قيمة (١٩٤٠٠) جنيه، وقد تنوعت الأنشطة بالمحلات التجارية بناءا على رغبات السادة المتقدمين للمزاد ما بين ( سوبر ماركت - ألبان - منظفات - خضار وفاكهه - مقله )، كما تنوعت الأنشطة بمراكز الصيانة والورش الحرفية ما بين ( صيانة دراجات ناريه وقطع غيار سيارات...)، ما يعكس قوة الإقبال وتنافس المستثمرين على اقتناص فرص الاستثمار داخل حدائق العاصمة.

وأسفرت الجلسة عن بيع المخبز وجميع المحال ومراكز الصيانة المطروحة بقيمة إجمالية بلغت نحو ٣٧,٤ مليون جنيه، في دلالة قوية على قوة السوق وثقة المستثمرين المتزايدة في مستقبل مدينة حدائق العاصمة، وأضاف رئيس الجهاز أن هذا المزاد خطوة ضمن برنامج موسع من الطروحات الدورية التي تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة داخل المدن الجديدة.

وأكد المهندس أحمد العربي أن هذا النجاح يعكس الدور المحوري لجهاز مدينة حدائق العاصمة والهيئة في دعم التوسع العمراني المنظم وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز فرص التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية مصر (٢٠٥٠) نحو مدن مستدامة وتطوير مستوى جودة الحياة للمواطنين.

