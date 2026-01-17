رئيس جهاز مدينة الشروق يبحث مطالب أصحاب ملفات التقنين بمنطقة الرابية

الأحد 18 يناير 2026
 استقبل المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عددًا من أصحاب طلبات التقنين بمنطقة الرابية، وذلك في إطار حرص الجهاز على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل العقبات.
 

 حيث استمع رئيس الجهاز إلى عدد كبير من أصحاب طلبات التقنين، وتم طرح جميع المقترحات والملاحظات في حوار مفتوح اتسم بالمودة والتعاون المتبادل بين رئيس الجهاز وأصحاب الطلبات.


أكد المهندس محمد متولي صابر خلال الاجتماع أن جميع ما تم تداوله ومناقشته سيتم دراسته بعناية في أقرب وقت، وبما يحقق الصالح العام لأهالي منطقة الرابية، مشددًا على أن الجهاز يعمل وفق رؤية تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
 

 كما أكد رئيس الجهاز على سرعة الإنجاز والعمل بأعلى معايير الكفاءة للوصول إلى أفضل النتائج في ملفات التقنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر بين جهاز المدينة ومقدمي طلبات التقنين، ومؤكدًا أنه متواجد في أي وقت لدعم التواصل المباشر والاستماع إلى المواطنين.
 

 يأتي هذا اللقاء في إطار سياسة رئيس جهاز مدينة الشروق الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأداء لخدمة أهالي المدينة.

