رئيس جهاز مدينة الشروق يبحث مطالب أصحاب ملفات التقنين بمنطقة الرابية

18 حجم الخط

استقبل المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عددًا من أصحاب طلبات التقنين بمنطقة الرابية، وذلك في إطار حرص الجهاز على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل العقبات.



حيث استمع رئيس الجهاز إلى عدد كبير من أصحاب طلبات التقنين، وتم طرح جميع المقترحات والملاحظات في حوار مفتوح اتسم بالمودة والتعاون المتبادل بين رئيس الجهاز وأصحاب الطلبات.



أكد المهندس محمد متولي صابر خلال الاجتماع أن جميع ما تم تداوله ومناقشته سيتم دراسته بعناية في أقرب وقت، وبما يحقق الصالح العام لأهالي منطقة الرابية، مشددًا على أن الجهاز يعمل وفق رؤية تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.



كما أكد رئيس الجهاز على سرعة الإنجاز والعمل بأعلى معايير الكفاءة للوصول إلى أفضل النتائج في ملفات التقنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر بين جهاز المدينة ومقدمي طلبات التقنين، ومؤكدًا أنه متواجد في أي وقت لدعم التواصل المباشر والاستماع إلى المواطنين.



يأتي هذا اللقاء في إطار سياسة رئيس جهاز مدينة الشروق الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأداء لخدمة أهالي المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.