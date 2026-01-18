اختيار لودفيج جورانسون لتأليف الموسيقى التصويرية لفيلم THE ODYSSEY

18 حجم الخط

أعلن المخرج كريستوفر نولان، عن اختياره الموسيقي لودفيج جورانسون، لتأليف الموسيقى التصويرية لفيلمه المرتقب "The Odyssey".

وأكد نولان في تصريحات صحفية، أن لودفيج يعمل حاليا، في الاستوديو الخاص به في لوس أنجلوس، للإنتهاء من تأليف موسيقي فيلم The Odyssey.

مات ديمون عن فيلم The Odyssey: ذروة مسيرتي الفنية

وذكر الممثل مات ديمون، أنه يعتبر فيلم "The Odyssey"، هو ذروة مسيرته الفنية.

وقال ديمون خلال استضافته في برنامج The Tonight Show: “كل موقع تصوير في هذا الفيلم، كان سيُمثل أصعب موقع تصوير في أي فيلم آخر شاركت فيه.. كان أي يوم عمل فيه أصعب من أي يوم عمل في أي فيلم آخر شاركت فيه.. لقد استمتعت بكل لحظة من مشاركتي في الفيلم”.

التريلر الدعائي الرسمي لفيلم كريستوفر نولان The Odyssey

وطرح رسميًّا التريلر الدعائي، لفيلم المخرج كريستوفر نولان المرتقب The Odyssey، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم The Odyssey لدقيقة و٥٧ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة من الفيلم المرتقب.

الانتهاء من تصوير فيلم The Odyssey رسميًّا

أعلن رسميًّا المخرج الشهير كريستوفر نولان، الانتهاء من تصوير فيلم "The Odyssey"، الذي من المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

وحقق فيلم "The Odyssey"، للمخرج كريستوفر نولان، إيرادات بلغت 1.5 مليون دولار، من مبيعات التذاكر المسبقة لعروض سينمات IMAX 70mm، وذلك قبل عام كامل من موعد طرحه في صالات السينما.

وباع فيلم "The Odyssey"، أكثر من 23 ألف تذكرة حتى الآن، وذلك في 22 دولة مختلفة حول العالم.

ونفدت جميع تذاكر عروض IMAX 70mm، الخاصة بفيلم "The Odyssey"، للمخرج الشهير كريستوفر نولان، خلال ساعة واحدة فقط من طرحها.

طرح تذاكر فيلم The Odyssey قبل عام من طرحه

وكانت استديوهات Universal Pictures، أعلنت عن طرح تذاكر Imax، الخاصة بفيلم "The Odyssey" للبيع في 17 يوليو 2025، أي قبل عام كامل من تاريخ عرض الفيلم الرسمي في السينما.

توم هولاند عن فيلم THE ODYSSEY: أفضل تجربة مررت بها

في سياق متصل، تحدث الممثل توم هولاند بطل العمل عن فيلم THE ODYSSEY، للمخرج الشهير كريستوفر نولان.

وقال توم في حوار مع موقع فاريتي، عن فيلم THE ODYSSEY: "إنه عمل مذهل عمل فريد من نوعه بلا شك، أفضل تجربة مررت بها، موقع التصوير كان مذهلًا، ومثيرًا ومختلفًا، أعتقد أن الفيلم سيكون مختلفًا تمامًا عن أي عمل شاهدناه من قبل".

جون ليجويزامو يكشف كواليس تصوير مشاهده في فيلم THE ODYSSEY

كشف الممثل جون ليجويزامو، تفاصيل مشاركته في فيلم المخرج الشهير كريستوفو نولان، "الأوديسة ـ THE ODYSSEY.

وذكر جون، في تصريحات صحفية، أن سيناريو فيلم "الأوديسة ـ THE ODYSSEY" "مذهل"، وأنه صوّر مشاهد رئيسية مع مات ديمون، وتوم هولاند، وروبرت باتينسون.

وقال جون: "كان الأمر أشبه بالعمل مع شخصٍ صاحب رؤية - كما أتخيل العمل مع ستانلي كوبريك.. شخصٌ يُبدع عوالم، ويفكّر بطريقة مختلفة عنّا.. عملنا في مواقع تصوير مذهلة.. إنها سبع دول: المغرب، اليونان، صقلية، وصولًا إلى لوس أنجلوس، ونولان يُعيد العمل إلى لوس أنجلوس".

فيما كشفت تقارير صحفية أن المخرج الشهير كريستوفر نولان قرر الاستعانة بمنسق مشاهد حميمية لفيلم "The Odyssey".

وأوضحت التقارير أن تلك الخطوة تؤكد أن الفيلم سيحتوي على مشهد جنسي أو أكثر، ويُرجَّح أن يحصل على تصنيف رقابي (R) للبالغين فقط.

مؤدي المشاهد الخطرة في The Odyssey: الفيلم يمثل "نولان" في أفضل حالاته

فيما وصف مؤدي المشاهد الخطرة، جيمس نيومان، فيلم "The Odyssey" للمخرج كريستوفر نولان ، ، بأنه "ملحمة الملاحم"، قائلا: "الفيلم يمثل “نولان” في أفضل حالاته".

وقال نيومان في تصريحات صحفية: “لن يصنعوا فيلمًا كهذا مرة أخرى.. أعتقد أنه سيكون ملحمة بكل معنى الكلمة.. نولان في قمة إبداعه، بلا أي حدود، هو يخوض معركة سينمائية لا يخوضها أحد سواه”.

وأوضح نيومان أن مواقع تصوير فيلم The Odyssey، اختيرت بعناية فائقة، قائلا: “المنسق عرض علينا صورًا لاستكشاف المواقع، وكلها موزعة في أنحاء أوروبا، لأن رحلة أوديسيوس تدوم عشر سنوات.. نولان كان يسأل: “هل صور أحد هنا من قبل؟”، وإذا كانت الإجابة لا، يقول: "رائع، سنصور هنا"، يريد أن يكون أول من يضع قدمه في تلك الأماكن غير المأهولة، "كل موقع يتطلب تسلقًا أو مشيًا طويلًا..".

كما تحدث نيومان، عن تدريب النجوم، قائلا: “أشرفت على تدريب مات ديمون وتوم هولاند.. كل ما يُقال عن قدرات توم الجسدية صحيح تمامًا.. يمكنه أن يفعل أي شيء حرفيًا، ويستحق كل الأدوار البدنية المتاحة”.

تصوير فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY في المغرب

وأشار المخرج كريستوفر نولان THE ODYSSEY، أن تصوير فيلم THE ODYSSEY، تم في المملكة المتحدة البريطانية، وإيطاليا، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

فيلم THE ODYSSEY الأعلى ميزانية في تاريخ المخرج كريستوفر نولان

فيما ذكرت التقارير الصحفية أن فيلم THE ODYSSEY، هو الأعلى ميزانية، في تاريخ المخرج كريستوفر نولان على الإطلاق، متفوقًا على ميزانية إنتاج فيلم THE DARK KNIGHT RISES، والتي بلغت 250 مليون دولار.

كريستوفر نولان يستعين بالمخلوقات الخيالية في فيلم THE ODYSSEY

وأضافت التقارير أن المخرج كريستوفر نولان سيستعين بالعناصر الخيالية في فيلم THE ODYSSEY.

وأوضحت التقارير أن عددا من المخلوقات الخيالية الشهيرة ستظهر، خلال أحداث فيلم THE ODYSSEY.

فيلم THE ODYSSEY، مقتبس من ملحمة الأوديسة التاريخية للشاعر اليوناني هوميروس.

ووصف كريستوفر، الفيلم بأنه عمل سينمائي ملحمي يروي قصة أوديسيوس، البطل الأسطوري الذي خاض رحلة مليئة بالمغامرات، والتحديات، دامت عشر سنوات، للعودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة.

كريستوفر نولان يتعاون مع IMAX لاختبار تقنية تصوير جديدة في فيلمه القادم

وقال كريستوفر نولان في تصريحات صحفية: "لدى IMAX فريق هندسي مذهل، عقول عبقرية تقوم بأعمال استثنائية، من الرائع رؤية الابتكار في مجال الأفلام التقليدية لا يزال مستمرًا.. ويحدث بأعلى مستوى ممكن.. ونحن نتعاون من أجل فيلمي الجديد".

طاقم عمل فيلم كريستوفر نولان الجديد

تشارك الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون في بطولة الفيلم إلى جانب، وروبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو.

