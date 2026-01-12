الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بقرار جمهوري، تعيين أحمد العربي عميدا لكلية آداب طنطا

صدور القرار الجمهوري
صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد العربي عميدا لكلية
18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي عميدا لكلية الآداب جامعة طنطا.

محافظ الغربية يتعهد بتنظيم حركة التوك توك لضمان سلامة المواطنين

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

وحصل الدكتور أحمد العربي على الليسانس في قسم المكتبات جامعة طنطا بتقدير امتياز عام 1992 والماجستير قسم المكتبات من جامعة طنطا عام 1999 والدكتوراة قسم المكتبات من جامعة طنطا عام 2001، وعين معيد في عام 1993 ومدرس مساعد فى عام 1999 ومدرس في 2002 وأستاذ مساعد في 2010 ووصل لدرجة أستاذ في 2015.

شغل الدكتور العربي العديد من المناصب منها رئيس لقسم المكتبات بالكلية عام 2015 ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2016 ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب عام 2019 وقائم بعمل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب 2022 ومنسق عام البرامج المميزة 2022 وحتى تاريخه.

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

وأعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا تقرير الحصاد السنوي للعام 2025 والذى أبرز طفرة غير مسبوقة في الدور التنموي للجامعة وتوسيع نطاق خدماتها ليشمل كافة محاور التنمية المستدامة

جاء ذلك تزامنًا مع ثاني أيام الامتحانات للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية وحرص محافظة الغربية على توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب.

وفي ملف بناء الإنسان والعقول سجلت الجامعة رقمًا قياسيًا في ملف محو الأمية بنجاح 83,633 دارسا خلال العام المالى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ الى نهاية العام ٢٠٢٥ بالتوازي مع إطلاق مبادرات "محو الأمية التكنولوجية" التي استهدفت مئات المتدربين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلًا عن تفعيل مبادرة الرقمنة للجهاز الإداري ولم تكتفِ الجامعة بالدور التعليمي بل مدت يد العون للطلاب المتعثرين وذوي الهمم حيث تم سداد مصروفات دراسية بقيمة 4.6 مليون جنيه، وتوفير أحدث الأجهزة التعويضية والتفاعلية والطباعة بطريقة "برايل" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وعلى الصعيد الدولي والبيئي فرضت جامعة طنطا نفسها دوليا في مجالات الاستدامة لكونها الجامعة المصرية الوحيدة التى تأهلت للقائمة المختصرة لجائزة التايمز في القيادة البيئية لعام 2025 مع احتلال مراكز متقدمة في تصنيفي (Green Metric) و(QS Sustainability) وقد تُرجم هذا التميز إلى واقع ملموس من خلال تطوير 4313 بحثًا علميًا في مجالات التنمية المستدامة وزراعة آلاف الأشجار المثمرة وتمويل 11 نموذجًا أوليًا لمشروعات ابتكارية في الطاقة المتجددة والنقل الذكي مما أدى إلى زيادة أرباح المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بنسبة 20.6% وفتح آفاق جديدة للتوظيف عبر 10 ملتقيات وفرت أكثر من 2200 فرصة عمل منذ بداية العام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ حتى نهاية العام ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتعهد بتنظيم حركة التوك توك لضمان سلامة المواطنين

صحة الغربية: الاستجابة لـ 100% من بلاغات منظومة الشكاوى

محافظ الغربية: نحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة لـ 861 ألف طالب خلال الامتحانات

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية