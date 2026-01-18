الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء فلسطين: على الأطراف كافة تسهيل عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة

غزة
غزة
18 حجم الخط

قال رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الأحد: نؤكد ضرورة توفير مستلزمات إعادة إعمار غزة وإزالة الركام.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب تمكين اللجنة الفلسطينية من فتح معابر غزة.. على الأطراف كافة تسهيل عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة.

مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت بسقوط مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

من جانبه، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، تدمير حي الشجاعية في قطاع غزة بالكامل.

وبحسب شبكة «العربية – الحدث»، أضاف وزير جيش الاحتلال: دمرنا أكثر من 2,500 مبنى في قطاع غزة ضمن مناطق سيطرتنا.

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

بدورها، أعلنت حركة حماس في بيان صادر عنها الجمعة، أن جيش الاحتلال واصل ارتكاب المجازر بحق أهالي قطاع غزة في انتهاك متكرر لوقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس: التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إعلان تشكيل حكومة تكنوقراط ومجلس السلام ودخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت حماس: التصعيد الخطير يؤكد استمرار إسرائيل في سياسة إفشال اتفاق وقف الحرب وتعطيل جهود تثبيت الهدوء في غزة.

وتابعت حماس: خروق الاحتلال تضع الوسطاء والدول الضامنة أمام مسئولياتها في ممارسة الضغط عليه لوقف انتهاكاته.

تطورات الأوضاع في غزة 

وتواجه المرحلة الثانية من الاتفاق عدد من العقبات أبرزها انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك سلاح حركة حماس وإعادة إعمار قطاع غزة.

وتعهد مبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن الرئيس دونالد ترامب وضع خطة لإعادة إعمار غزة، إلا أن هناك تحديات تواجه إعادة الإعمار، وذلك بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، في بيان الجمعة، أن 60 مليون طن من الأنقاض في غزة تستغرق إزالتها أكثر من 7 سنوات.

الأمم المتحدة: 60 مليون طن من الأنقاض في غزة تستغرق إزالتها أكثر من 7 سنوات

وقالت الأمم المتحدة في بيانها: إن ظروف الشتاء القاسية والأمطار الغزيرة في غزة تضاعف معاناة السكان ويأسهم، وتعافي سكان غزة يتطلب توفير مأوى آمن ووقود وإزالة الأنقاض بشكل عاجل

 وأكدت الأمم المتحدة ان حجم الدمار في غزة لا يصدق وكل شخص في غزة يحاط بمتوسط 30 طنا من الأنقاض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعادة اعمار غزة رئيس الوزراء الفلسطيني معابر غزة غزة اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة جيش الاحتلال

مواد متعلقة

الترتيب مصريًا خالصًا باعتماد أمريكي، خالد عكاشة يكشف سر اشتعال غضب نتنياهو بشأن إدارة غزة

حزب التجمع: مجلس السلام الدولي انتداب أمريكي جديد على قطاع غزة

مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون بغزة

ليس له رأي في هذا الأمر، إدارة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو

روبيو يعلق على أول اجتماع لحكومة تكنوقراط غزة في القاهرة

علي شعث يعلن رسميًا بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (صور)
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

خطأ واحد في وزير يعرقل النهضة سنوات، أستاذ بهارفارد يكشف ملامح التغيير الوزاري الجديد لمصر

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

المزيد
الجريدة الرسمية