محمد رفعت الإمام يفكك "سردية الكرد" المفقودة بمعرض الكتاب 2026

18 حجم الخط

في قلب الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، تبرز قضية "الهوية الكردية" كواحدة من أكثر الموضوعات ثراءً وإثارة للجدل الثقافي. فبين جنبات جناح دار المحروسة للنشر، يجد القارئ نفسه أمام مشروع فكري يسعى لتفكيك "المعضلة الشائكة" التي طالما أحاطت بتوثيق تاريخ الكرد، تلك الأمة التي وصفها المؤرخون بأنها "أكبر قوم بلا دولة مركزية".

الجبال.. أكثر من مجرد تضاريس

يستعرض كتاب "الجبل الكردي..نضالات الهوية ما قبل الهوية" للدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية، وهو أحدث إصدارات دار المحروسة للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، العلاقة العضوية بين الإنسان الكردي والجبال. فليست جبال "زاجروس وطوروس وآرارات" مجرد حدود جغرافية، بل هي "الملاذ الآمن" الذي صان الهوية الكردية من الذوبان أمام طغيان الإمبراطوريات المتعاقبة. ورغم أن هذه الجبال خلقت نوعًا من العزلة الجغرافية، إلا أنها كانت الحصن الذي حافظ على اللغة والتراث الثقافي، ومن فوق قممها اشتعلت نار "كاوة الحداد" لتعلن ميلاد حياة جديدة في أعياد "نوروز".

صراع السرديات ومعضلة التاريخ

يطرح كتاب الجبل الكردي..نضالات الهوية ما قبل الهوية تساؤلًا جوهريًا: لماذا اختفت السردية الكردية لصالح السرديات الاستعمارية؟ الإجابة تكمن في غياب الدولة المركزية، مما جعل التاريخ الكردي عرضة للأيديولوجيات التي حاولت طمس معالمه. وهنا يأتي دور البحث العلمي الرصين لمحاولة حمل مصباح الحقائق والتفريق بين الوقائع التاريخية والأساطير التي تداخلت بفعل الصراعات بين العشائر والإمبراطوريات.

غلاف الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتضع الهيئة المصرية العامة للكتاب واللجنة العليا، اللمسات النهائية لانطلاق الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، والمقرر افتتاحه رسميًا يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يناير 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن يفتتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من صباح الخميس 22 يناير ويستمر حتى 3 فبراير

تشهد هذه الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مشاركة 1457 ناشرًا من 83 دولة، وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة 57، وذلك تزامنًا مع مرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

كما اختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض، والفنان محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، مع تخصيص محاور ثقافية لمناقشة إرثهما الإبداعي.

وكانت قد أعلنت وزارة الثقافة عن توفير خطوط أوتوبيسات مخصصة لنقل الزوار من مختلف ميادين القاهرة، مع استمرار العمل بنظام الحجز الإلكتروني للتذاكر (بسعر 5 جنيهات) لتنظيم عملية الدخول ومنع التكدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.