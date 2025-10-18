السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: حريصون على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتذليل أي تحديات تواجه “ميرسك” في مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتذليل أي تحديات قد تواجه  مجموعة “إيه بي موللر ميرسك” العالمية في مصر.

استقبل الرئيس السيسي، اليوم، “روبرت ميرسك أوجلا”، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيه بي موللر ميرسك”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي، ممثل المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالتأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة  ممثلة في هيئة قناة السويس، ومجموعة ميرسك العالمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مطار القاهرة

الجريدة الرسمية