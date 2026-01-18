السيسي يوجه بتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري

18 حجم الخط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة على تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

كما وجه الرئيس السيسي بمُواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار في أدائها المتميز، المشهود له عالميًا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

