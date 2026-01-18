الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

السيسي يوجه بتلبية احتياجات الموانئ من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة بأسطول هيئة قناة السويس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة المُشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول هيئة قناة السويس

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

كما وجه الرئيس السيسي بمُواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار في أدائها المتميز، المشهود له عالميًا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

الجريدة الرسمية