الشيوخ يبدأ مناقشة أزمة انتشار ورد النيل وتأثيره على المياه

18 حجم الخط

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلب مقدم من الدكتور محمود صلاح، موجه لوزير الموارد المائية والري، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تناقش أزمة ورد النيل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

خطورة ورد النيل في إهدار المياه

واستعرض الدكتور محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مؤكدا أن ورد النيل من أخطر النباتات المائية الغازية، مشيرا إلى أنه يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة زيادة معدلات البخر.

ورد النيل يعيق حركة المياه داخل الترع والمصارف

وأشار النائب، إلى أنه يعيق حركة المياه داخل الترع والمصارف، وما يترتب على ذلك من تراجع كفاءة الري الزراعي وتأثر الرقعة الزراعية.

ورد النيل يساهم في انتشار الحشرات الناقلة للأمراض

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار ورد النيل، يمثل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقواقع الناقلة للأمراض، ويؤدي إلى تلوث المياه، ويزيد من أعباء تطهير المجاري المائية، بما يُحمل الدولة تكاليف مالية باهظة سنويًا.

خطة الحكومة لمواجهة انتشار ورد النيل

وقال عضو مجلس الشيوخ: وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بملف الأمن المائي وترشيد استخدام الموارد المائية، وفي إطار رؤية مصر 2030، يثار التساؤل حول الخطة الحالية لوزارة الموارد المائية والري، في مواجهة انتشار ورد النيل، وبحث إمكانية الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل بدلا من اعتباره عبئًا، في مجالات الطاقة الحيوية أو الأعلاف أو الصناعات البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.