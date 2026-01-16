رضا عوض وصفاء عبد القوى يكشفان "السر الغامض" بقاعة زياد بكير

18 حجم الخط

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرضا للفن التشكيلي بعنوان "السر الغامض" للفنانين رضا عوض وصفاء عبد القوى، ويفتتح فى السادسة مساء الأحد ١٨ يناير ويستمر حتى الثلاثاء ٢٠ يناير فى قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية.

معرض السر الغامض

يضم معرض "السر الغامض" للفنانين رضا عوض وصفاء علد القوى، الذى يقام فى دار الأوبرا المصرية مجموعة من الأعمال المنفذة بخامات متنوعة منها ألوان الأكريلك، الجواش وتقنية سكب اللون، وتعتمد على لغة تشكيلية حديثة تجمع بين التجريد والتعبير بإستخدام عناصر حية تنبض بالطاقة منها الخط والملمس وتدعو المتلقى للمشاركة فى اكتشاف سره الخاص حيث يقدم الفنان رضا عوض تجربة بصرية معاصرة تنفتح على عوالم كونية وإنسانية، وتتحول فيها اللوحة إلى فضاء للتأمل في المجهول وما وراء الظاهر.

جانب من معرض السر الغامض

جانب من معرض السر الغامض

عوالم التشكيلية صفاء عبد القوى

اما الفنانة التشكيلية صفاء عبد القوى تعرض تجربة بصرية مفتوحة لا تفرض تفسيرًا واحدًا بل تترك للمتلقى حرية الاكتشاف، حيث تهمس كل لوحة بسر مختلف، لتعبر إلى عالم نابض بالمشاعر، يكشف أسراره الإنسانية من خلال حوار بين مفردات متعددة منها الظل والضوء والحركة والسكون، والعلم والحدس.

جدير بالذكر أن الفنان التشكيلي رضا عوض درس ديكور المسرح بأكاديمية الفنون، أقام عدة معارض فردية، كما شارك فى الكثير من المعارض الجماعية، أما التشكيلية صفاء عبد القوى فتخرجت فى كلية الفنون الجميلة قسم التصوير، وعملت بالتدريس، وشاركت فى العديد من المعارض الجماعية.

