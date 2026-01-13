بالتزامن مع مقتل امرأة، وفاة 4 مهاجرين في السجون الأمريكية خلال 10 أيام

18 حجم الخط

أفادت بيانات صحفية حكومية بوفاة أربعة مهاجرين أثناء احتجازهم لدى سلطات الهجرة الأمريكية خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2026، وهي خسارة في الأرواح أعقبت وفيات قياسية في مراكز الاحتجاز العام الماضي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وشملت الحوادث مهاجريْن اثنين من هندوراس، ومهاجرًا من كوبا، ومهاجرًا آخر من كمبوديا، وقعت في الفترة من 3 إلى 9 يناير، وفقًا لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وتزامنت موجة الوفيات داخل مراكز الاحتجاز مع حادثة إطلاق نار قاتلة نفذها ضابط في إدارة الهجرة والجمارك، أودت بحياة أم لثلاثة أطفال من ولاية مينيسوتا، ما فجّر احتجاجات في مينيابوليس ومدن أخرى بمختلف أنحاء البلاد.

وتهدف إدارة ترامب إلى تكثيف عمليات الترحيل، وقد زادت بالفعل عدد المهاجرين المحتجزين. ففي السابع من يناير.

أظهرت إحصاءات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أن الوكالة تحتجز 69 ألف شخص.

وكان من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بعد ضخّ الكونجرس الأمريكي مبلغًا ضخمًا لتمويل إدارة الهجرة والجمارك العام الماضي.



وأظهرت أرقام الوكالة أن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم في حجز إدارة الهجرة والجمارك في عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ عقدين.

وصفت ستاره جندهاري، مديرة المناصرة في شبكة مراقبة الاحتجاز، العدد الكبير للوفيات بأنه "مذهل حقًا"، وحثت الإدارة على إغلاق مراكز الاحتجاز.

وتوفي المعتقل الكوبي، جيرالدو لوناس كامبوس، البالغ من العمر 55 عامًا، في 3 يناير في معسكر إيست مونتانا، وهو موقع احتجاز افتتحته إدارة ترامب على أرض فورت بليس في تكساس.

وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أنها تجري تحقيقًا في وفاة لوناس أثناء وجوده في الاحتجاز، وقالت إنه أصبح "مشاغبًا" مما أدى إلى عزله، ثم وُجد لاحقًا في حالة خطرة ولا يقوى على الحياة. وأكدت الإدارة أن فنيي الطوارئ الطبية هم من أعلنوا وفاته بعد وصولهم إلى المكان.

وقالت الإدارة إن الرجلين الهندوراسيين - لويس جوستافو نونيز كاسيريس، 42 عامًا، ولويس بلتران يانيز كروز، 68 عامًا - توفيا في مستشفيات المنطقة في هيوستن وإنديو، كاليفورنيا، في 5 و6 يناير على التوالي، وكلاهما بسبب مشاكل متعلقة بالقلب.

أعلنت الإدارة، أن بارادي لا، وهو رجل كمبودي يبلغ من العمر 46 عامًا، توفي في 9 يناير إثر معاناته من أعراض انسحاب حادة للمخدرات في مركز الاحتجاز الفيدرالي في فيلادلفيا.

وخفضت إدارة ترامب بشكل كبير عدد المهاجرين الذين تم إطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز لأسباب إنسانية، مما دفع البعض إلى قبول الترحيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.