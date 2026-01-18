حازم طه نقيبا لمحامي الفيوم للمرة الثانية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالفيوم، برئاسة المستشار ممدوح طايع، والمستشار عمر يس بياض عضو اللجنة، والمستشار أسامة الدهشان عضو، فوز حازم طه، بمنصب نقيب المحامين، للمرة الثانية على التوالي

كما أعلنت فوز كل من: إبراهيم محمد علي عضو البندر أمين عام النقابة، وأسامة الصايم أمينا لشباب المحامين، ومحمود ابو كف نقيبا لمحامي مركز الفيوم، وحجاج ياسين نقيبا لمركز طامية، شريف عسعا نقيبا لسنورس، وأحمد شحاتة نقيبا لأطسا، ومحمد أحمد البشيهي نقيبا لمحامي ابشواى

نقابات المرحلة الأولى

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية نقابات: «الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية»، على أن تُستكمل انتخابات المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني الذي أعلنته نقابة المحامين.

ضوابط العملية الانتخابية

وفيما يتعلق بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، شددت النقابة العامة للمحامين على حظر الدعاية الانتخابية بشكل كامل داخل مقار اللجان أو في محيطها، ومنع تواجد المرشحين داخل لجان الاقتراع، حفاظًا على حيادية المكان وضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله دون أي تأثير أو ضغوط.

وأكدت الضوابط كذلك منع استخدام أي وسائل غير مشروعة للتأثير على إرادة المحامين، مع التشديد على الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان القضائية، باعتبارهم الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية داخل اللجان، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

