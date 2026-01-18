3 قرارات من النيابة ضد سائق رئيسة حي التبين بعد دهسه الطفل ياسين

18 حجم الخط

أصدرت الجهات المختصة بالقاهرة، قرارا بالتحفظ على سيارة رئيسة حي التبين، وفحص ما بها من تلفيات وإعداد تقرير مفصل بما بها، وذلك بعدما تعرض صغير للدهس على يد قائدها، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ترتب عليها نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

كما قررت جهات التحقيق المختصة، بحبس سائق سيارة رئيس حي التبين 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بدهس الطفل ياسين.



كما أمرت، بإجراء تحليل مواد مخدرة لـ سائق رئيسة حي التبين، وذلك لاتهامه بدهس الصغير ياسين، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ترتب عليها نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وذلك لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.



وكان قد كشف التقرير الطبي المبدئي عن الحالة الصحية للطفل ياسين محمد، 12 عامًا، المصاب في حادث دهس بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، عن تعرضه لإصابات بالغة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأوضح التقرير، أن الطفل يعاني من اضطراب في درجة الوعي، وتهتك في الرئة، إلى جانب كسر في الفك الأيسر، ما استلزم نقله إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع حادث سير أثناء عبور الطفل الطريق، حيث صدمته سيارة مملوكة لرئيسة حي التبين، كان يقودها سائقها الخاص دون تواجدها بالسيارة وقت الحادث، وتبين من التحريات أن السائق كان يسير عكس الاتجاه.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتباشر النيابة العامة بحلوان تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، والاستماع لأقوال المتهم، في ظل الحالة الحرجة التي يمر بها الطفل المصاب.

