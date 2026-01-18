الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

3 قرارات من النيابة ضد سائق رئيسة حي التبين بعد دهسه الطفل ياسين

حبس المتهم بدهس الطفل
حبس المتهم بدهس الطفل ياسين في حلوان، فيتو
18 حجم الخط

أصدرت الجهات المختصة بالقاهرة، قرارا بالتحفظ على سيارة رئيسة حي التبين، وفحص ما بها من تلفيات وإعداد تقرير مفصل بما بها، وذلك بعدما تعرض صغير للدهس على يد قائدها، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ترتب عليها نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

كما قررت  جهات التحقيق المختصة، بحبس سائق سيارة رئيس حي التبين 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بدهس الطفل ياسين.
 

كما أمرت، بإجراء تحليل مواد مخدرة لـ سائق رئيسة حي التبين، وذلك لاتهامه بدهس الصغير ياسين، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ترتب عليها نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وذلك لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.


وكان قد كشف التقرير الطبي المبدئي عن الحالة الصحية للطفل ياسين محمد، 12 عامًا، المصاب في حادث دهس بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، عن تعرضه لإصابات بالغة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأوضح التقرير، أن الطفل يعاني من اضطراب في درجة الوعي، وتهتك في الرئة، إلى جانب كسر في الفك الأيسر، ما استلزم نقله إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع حادث سير أثناء عبور الطفل الطريق، حيث صدمته سيارة مملوكة لرئيسة حي التبين، كان يقودها سائقها الخاص دون تواجدها بالسيارة وقت الحادث، وتبين من التحريات أن السائق كان يسير عكس الاتجاه.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتباشر النيابة العامة بحلوان تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، والاستماع لأقوال المتهم، في ظل الحالة الحرجة التي يمر بها الطفل المصاب.

txt

إصابة سيدة ونجلتها في حادث مروري بالوراق

txt

الداخلية تنفي إجبار مواطن على التصالح بعد حادث تصادم بالخصوص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالقاهره حي التبين مواد مخدرة
ads

الأكثر قراءة

بعد تجديد ندب المستشار أحمد مناع، مهام أمين عام مجلس النواب

انخفاض الكندوز والبتلو وارتفاع الضاني 25 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الرئيس الصومالي يعلن رسميا أن ولاية شمال شرق الصومال جزء من الجمهورية الفيدرالية

تامر حسني يواصل نشاطه الفني ويتألق في حفل دبي (فيديو)

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

خالد الغندور ينشر فيديو لاحتفال العاملين بمنزل أيمن يونس بهزيمة منتخب مصر

الجيش السوري يهاجم النقاط العسكرية التابعة لـ"قسد" بريف دير الزور

مفاجأة، 20 محترفا في أوروبا على أبواب منتخب مصر بعد الفشل بأمم أفريقيا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

انخفاض عباد الشمس و"كريستال" وارتفاع "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

السلفات يعوض انخفاض أمس بزيادة مضاعفة، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية