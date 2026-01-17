18 حجم الخط

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ضبط حفار وسيارة قلاب لإلقاء مخلفات صلبة بطريق ترعة الساحل بطلخا والتحفظ عليهما.

ضبط حفار وسيارة قلاب لإلقاء مخلفات صلبة بطريق ترعة الساحل

وذلك في إطار تنفيذ قرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رقم ٦٢٥ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تشكيل لجان لضبط المركبات المخالفة والتي تقوم بالتخلص عشوائيًا من مخلفات الهدم والبناء على الطرق السريعة والعامة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات الأمنية المعنية.

وقد كلف محافظ الدقهلية، اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة منظومة التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء، وبإشراف محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والإدارة العامة للمرور والجهات الأمنية المعنية، تم شن حملة لضبط المركبات المخالفة التي تتخلص عشوائيًا من مخلفات الهدم والبناء على الطرق السريعة.

حملة لضبط المركبات المخالفة التي تتخلص عشوائيًا من مخلفات الهدم

وفي هذا السياق، وتحت إشراف الأستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، بضبط حفار وسيارة قلاب لإلقاء مخلفات صلبة بطريق ترعة الساحل بطلخا، بدون ترخيص من الجهة الإدارية، وتم التحفظ عليهم.

إحكام السيطرة والتصدي لسيارات النقل التي تقوم بإلقاء المخلفات

تجدر الإشارة إلى أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كان قد أصدر تعليماته لكافة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات المشتركة مع مراكز الشرطة والإدارات المرورية المعنية، لإحكام السيطرة والتصدي لسيارات النقل التي تقوم بإلقاء المخلفات على الطرق الرئيسية.

كما كلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجانها الفرعية على وجه السرعة، بالمرور الدوري على الطرق الرئيسية لضبط المركبات المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة، واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، ورفع كافة المخلفات من الطرق الرئيسية.

