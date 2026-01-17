السبت 17 يناير 2026
خارج الحدود

الجيش السوري يبدأ اقتحام مدينة الطبقة وتطويق مطارها العسكري

الجيش السوري
الجيش السوري
أعلن الجيش السوري، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن قوات الجيش بدأت الدخول إلى مدينة الطبقة من عدة محاور، بالتوازي مع عملية تطويق عناصر حزب "العمال الكردستاني" داخل مطار الطبقة العسكري.

الجيش السوري  يبدأ اقتحام مدينة الطبقة وتطويق مطارها العسكري


ونقلت  قناة الإخبارية الرسمية عن مصادر قولها، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجيش لبسط السيطرة الكاملة على المدينة والمطار، وتأمين المناطق المحيطة ومنع استخدامها كمنطلقات لعمليات مسلحة ضد المدنيين وقوات الجيش.

وأمريكا تطالب بوقف التصعيد بين الجيش السوري وقسد


وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نرحب بالجهود المستمرة من جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار. كما نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق بين حلب والطبقة".

وأضاف "إن السعي بنشاط لمحاربة تنظيم داعش وتطبيق الضغط العسكري باستمرار يتطلب العمل الجماعي بين الشركاء السوريين بالتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استمرار الاشتباكات العنيفة بينها وبين الجيش السوري، على محوري دبسي عفنان ومحيط مدينة الرصافة في الريف الغربي لمدينة الرقة.

معارك عنيفة بين الجيش السوري وقسد بريف الرقة 


وقالت "قسد"، إن المعارك تأتي عقب ما وصفته بـ"انتهاك الاتفاقيات الأخيرة والغدر بقواتها أثناء تنفيذ بنود الانسحاب".

وجاء في بيان قسد: إن الريف الغربي لمدينة الرقة يتعرض لقصف مدفعي وصاروخي متواصل باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، بالتزامن مع تصعيد ميداني واسع.

