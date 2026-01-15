"الوادي الجديد" تشارك بالدورة الزراعية "الأفروعربية" بجامعة القاهرة

18 حجم الخط

عقد الدكتور أيمن يوسف كساب، عميد كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، اجتماعًا مع الوفد المشارك في الدورة الزراعية الأفرو-عربية الأولى، التي تستضيفها جامعة القاهرة، وذلك في إطار دعم الكلية لمشاركة أبنائها في الفعاليات العلمية والإقليمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات على المستويين الأفريقي والعربي.

وخلال الاجتماع أكد عميد كلية الزراعة، أن مشاركة الكلية تأتي في إطار متكامل يشمل الأنشطة العلمية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم، وتمثيل جامعة الوادي الجديد بصورة مشرفة تليق بمكانتها.

وخلال الاجتماع، شدد كساب، على أهمية الاستفادة القصوى من فعاليات الدورة، بما يسهم في تنمية القدرات العلمية والعملية، وربط مخرجات التعليم الزراعي بقضايا التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أعربت إدارة كلية الزراعة عن تمنياتها الصادقة للوفد المشارك بدوام التوفيق والنجاح، والعودة بخبرات علمية متميزة تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية بكلية الزراعة.

كما وجّه كساب، خالص الشكر والتقدير للوفد المرافق للطلاب، والذي يضم برئاسته ومشاركة الدكتور خالد عبدالحفيظ محمد– وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة آيات أحمد حسانين – مدير إدارة رعاية الشباب، والدكتور محمد عادل محمد علي – معيد بقسم المجتمع الريفي والارشاد الزراعي.

يأتي ذلك في ظل الدعم الكامل والمستمر من الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لمشاركة طلاب الجامعة في المحافل العلمية الإقليمية والدولية، وحرصه الدائم على التواجد الفعّال وسط مثل هذه التجمعات التي تضم جنسيات مختلفة من الدول العربية والإفريقية، بما يعزز مكانة الجامعة ويؤكد دورها الريادي في محيطها الإقليمي.

مشاركة كليات الزراعة بالجامعات المصرية والعربية والإفريقية

وتشهد الدورة مشاركة أكثر من 2500 طالب وطالبة من كليات الزراعة بالجامعات المصرية والعربية والإفريقية، يتنافسون في مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والاجتماعية، وأنشطة الجوالة، بما يعكس مكانة جامعة القاهرة وكلية الزراعة بها كمنصة فاعلة للتفاعل الأكاديمي والطلابي.

كلية الزراعة بجامعة القاهرة

من جانبه، صرّح الدكتور أيمن يحيى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بأن الكلية تواصل العمل على استكمال كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية للدورة، بما يضمن تنظيمها بصورة تليق بتاريخ الجامعة والكلية، موضحًا أن الدورة تجمع طلابًا من عشرات الجامعات التي تمثل العمق المصري والعربي والإفريقي.

وأضاف عميد كلية الزراعة أن الدورة الزراعية الأفرو-عربية تمثل منصة طلابية مهمة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الهوية العلمية والمهنية لطلاب الزراعة، كما تتيح لهم فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتنمية المهارات في مختلف المجالات الزراعية، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة في تطوير القطاع الزراعي ومواجهة التحديات المستقبلية.

