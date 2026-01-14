لجنة المسابقات تتفقد الملاعب استعدادًا لأولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أجرت لجنة المسابقات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء جولة تفقدية للملاعب والمنشآت الرياضية بكلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة فعاليات المشروع القومي «أولمبياد المحافظات الحدودية – النسخة السادسة».

وأوضح محمد فكرى يونس مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن الجولة استهدفت الوقوف على مدى جاهزية الملاعب، والتأكد من ملاءمتها لمختلف الألعاب الرياضية المقرر تنفيذها، إلى جانب مراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق المعايير المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية.

قال مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن وزارة الشباب والرياضة أنهت استعدادها لأولمبياد المحافظات الحدودية؛ وذلك تشجيعا للرياضة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تعتبر في نسختها السادسة، وتأتي بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد.

وأضاف فكري، أن أولمبياد المحافظاتأالحدودية تضم 6 محافظات وهي: شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح - أسوان - الوادي الجديد، مؤكدا استمرار التنسيق والتكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية؛ وذلك بما يضمن جودة التنظيم وخروج اللقاء بصورة تليق بالفعالية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأوضح، أنه في الأولمبياد الحدودية يتم تنفيذ وممارسة 11 لعبة منها، كرة القدم وخماسيات كرة القدم، السلة، والكرة الطائرة، واليد بنين وبنات، علاوة على ألعاب القوى مثل: الكراتيه وتنس الطاولة، والشطرنج وغيرها.

وتأتي هذه الجولة في إطار التنسيق الكامل بين مديرية الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد، وحرصًا على توفير بيئة رياضية آمنة ومتكاملة تسهم في إنجاح فعاليات الأولمبياد وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق بمحافظة الوادي الجديد.

