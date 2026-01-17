السبت 17 يناير 2026
فرح محفوظ تحقق فضية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئات بالبحرين

منتخب السلاح، حققت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئات المقامة في مدينة المنامة بالبحرين خلال الفترة ما بين 15 وحتى 18 يناير الجاري.

وتمكنت فرح من التأهل للمباراة النهائية لمواجهة بطلة سنغافورة "إيلي ميهوي" لتخسر بنتيجة 15-6 وتحصد الميدالية الفضية والمركز الثاني.

مشوار فرح محفوظ في كأس العالم

وافتتحت فرح مشوارها بالبطولة من دور المجموعات ونجحت في تحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مواجهات لتتأهل للدور الرئيسي وتبدأ مبارياتها من دور الـ32.

فرح محفوظ، فيتو
فرح محفوظ، فيتو

وفازت اللاعبة المصرية في دور الـ32 على زميلتها فريدة مراد بنتيجة 15-12 قبل أن تفوز في ثمن النهائي على زميلتها الأخرى سلمى الشيخ في دور الـ16 بنتيجة 15-4 لتتأهل لدور الثمانية.

ونجحت فرح في الفوز على بطلة هونج كونج "إيفانا لي" في ربع النهائي بنتيجة 15-10 قبل أن تفوز على بطلة روسيا "أستاسيا شيردينتسيفا" في مباراة نصف النهائي باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

وتعد فرح أحد اللاعبات الواعدات في لعبة السلاح حيث تحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي للناشئات كما نجحت في حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للناشئات التي أقيمت في القاهرة العام الماضي.

